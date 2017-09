Independiente quiere ser el único líder de su zona

En su último compromiso como local de la primera rueda, Independiente recibirá esta tarde a Ferrocarril Roca de Las Flores, desde las 15.30 en el estadio San Martín, por la octava fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur del torneo Federal B.

El elenco rojinegro está ante la oportunidad de quedar como único líder de su grupo, algo que se garantizará con un triunfo, e incluso podría lograr con un empate, en el caso de que su homónimo de San Cayetano no sume de a tres esta tarde.

El único representante tandilense en el certamen contará hoy con la reaparición del delantero Juan Ignacio Turri, quien cumplió las dos fechas de suspensión que se le asignaron tras ser expulsado en el empate en Mar del Plata ante Kimberley. Su regreso propiciará la salida del volante central Matías Southwell, lo que obligó a Gerardo Villar a un “movimiento de piezas”. En tal sentido, Mariano Rodríguez se retrasará para trabajar como enganche, con lo cual el módulo táctico pasará a ser un 4-3-1-2, aunque por momentos “Colo” podría moverse como volante por derecha y Matías Petersen acompañar en el doble cinco a Rodrigo Baquero, restableciéndose el 4-4-2, dibujo habitual del equipo de esta ciudad.

En el banco, esperarán su chance Pedro Triviño, Agustín Olaechea, Emanuel Heredia, Matías Southwell, Federico Avila, Matías Parolari y Luciano Sequeira.

Independiente, único invicto de su zona con tres triunfos y cuatro empates, viene de retomar la senda victoriosa al imponerse por 1-0 en su visita a El Porvenir de San Clemente del Tuyú, éxito con el que le puso fin a una serie de tres empates consecutivos.

Ferrocarril Roca, que comparte la última posición con El León, viene de caer como local ante Argentinos (1-0).

El resto

Otros tres partidos se disputarán hoy por la octava fecha de la zona B. Jugarán Kimberley de Mar del Plata vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (desde las 11), Norberto De la Riestra de 25 de Mayo vs. Independiente de San Cayetano (15) y El León de General Madariaga vs. Racing de Balcarce (15.30).

La jornada se inició el viernes con el triunfo que Argentinos de 25 de Mayo obtuvo como local de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por 4-1.

Por la zona A, jugarán hoy Belgrano de Santa Rosa vs. Deportivo Villalonga (15), Huracán de Ingeniero White vs. All Boys de Santa Rosa (15.30), Ferro Carril Sud de Olavarría (con el debut como DT del tandilense Gustavo Liggerini) vs. Embajadores de Olavarría (15.30), Tiro Federal de Bahía Blanca vs. Bella Vista de Bahía Blanca (16) y Liniers de Bahía Blanca vs. Racing de Olavarría (16).

INDEPENDIENTE-FERROCARRIL ROCA

Gonzalo Casas

Jonathan Abalos

Matías Gogna

Mariano Disipio

Gerardo Krüger

Matías Petersen

Rodrigo Baquero

Nicolás Trasante

Mariano Rodríguez

Lucas Porta

Juan I. Turri

Gerardo Villar

Cristopher De Felice

Lucas Gauna

Leandro Villán

Facundo Díaz

Enzo Puga

Kevin Castells

Leonardo Rodríguez

Jonathan Tello

Tomás Blanstein

Leandro Lázzaro

Elio Cabrera

Fabián Blanstein

Cancha: estadio San Martín.

Arbitro: Bruno Amiconi (25 de Mayo).

Hora: 15.30.

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Indep. (T) 13 7 3 4 0 9 4

Círculo 13 8 4 1 3 12 11

Indep. (SC) 12 7 3 3 1 9 6

Kimberley 10 7 2 4 1 10 6

Racing 10 7 3 1 3 7 6

El Porvenir 10 7 3 1 3 6 6

Argentinos 10 8 3 1 4 9 11

De la Riestra 7 7 2 1 4 11 13

Ferro 6 7 1 3 3 3 7

El León 6 7 1 3 3 6 1