Independiente quiere hacerse valer frente a un rival golpeado

Independiente buscará tres puntos que lo acomoden en las primeras posiciones de la zona B del torneo Federal B, en la región Pampeana Sur, cuando enfrente hoy a Norberto De la Riestra, de la Liga de 25 de Mayo.

El partido corresponde a la undécima fecha, segunda de las revanchas. Se jugará desde las 15.30, en el estadio San Martín, y será controlado por una terna arbitral de Tres Arroyos, integrada por Facundo Elgart, Walter Torraca y Dardo Espinosa.

El rojinegro viene de dos derrotas consecutivas fuera de Tandil, frente a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi e Independiente de San Cayetano. En ambos casos cayó 0-1, con goles de penal y siendo superado en la mayor parte del desarrollo de esos encuentros.

Para hoy, el entrenador Gerardo Villar le devolverá la titularidad a Lucas Porta, quien fue al banco de suplentes en San Cayetano. El goleador ingresará en lugar de Federico Avila, en el único cambio de nombres con respecto al cotejo del domingo pasado. La variante presupone una mayor presencia ofensiva y posibilidades de vulnerar al rival.

Enfrente estará De la Riestra, que viene de ser noticia porque su delantero Jorge Liendo agredió al árbitro Bruno Amiconi, durante el partido que su equipo perdía (0-1) con Argentinos de 25 de Mayo, por la décima fecha. La consecuencia fue la suspensión del encuentro y la suspensión provisoria del agresor. El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior fallará al respecto.

Con la base del equipo que jugará hoy, De la Riestra perdió el viernes con Alumni (0-1) y marcha en el fondo de las posiciones de la Liga Veinticinqueña de Fútbol. Su entrenador es el preparador físico Rubén Valea, quien heredó el cargo de director técnico tras la ida de Mauro Lopardo.

Cuando los rivales de hoy se enfrentaron por la primera rueda, Independiente sacó adelante un partido complicado y ganó 3-1 como visitante, con tres goles convertidos por Juan Ignacio Turri.

Círculo, líder

Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi se subió ayer a la punta de la zona B al derrotar como visitante a El León de General Madariaga por 1-0 con gol de Matías Atlante.

Además, El Porvenir de San Clemente del Tuyú (Kevin Smaldone y Lucas Ferreiro) venció como local, por 2-1, a Ferro Carril Roca de Las Flores (Elio Cabrera).

Hoy: Kimberley de Mar del Plata vs. Independiente de San Cayetano (desde las 11) y Racing de Balcarce vs. Argentinos de 25 de Mayo (16).

Por la zona A, Ferro Carril Sud de Olavarría, con dos goles de Juan José Longhini (exGrupo Universitario, Ferrocarril Sud y Gimnasia) goleó por 3-0 a Bella Vista de Bahía Blanca. Además, Huracán de Ingeniero White 1-Tiro Federal de Bahía Blanca. Hoy: Belgrano de Santa Rosa vs. Racing de Olavarría (15.30), Embajadores de Olavarría vs. All Boys de Santa Rosa (15.30) y Deportivo Villalonga de Viedma vs. Liniers de Bahía Blanca (16).