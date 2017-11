Independiente quedó más cerca de la permanencia

Los resultados de ayer por la tarde en el torneo Federal B dejaron a Independiente a un punto de asegurarse la permanencia en la categoría.

Norberto De la Riestra y El León de General Madariaga, colistas de la zona B de la región Pampeana Sur, cayeron en sus respectivos partidos y se mantienen a seis unidades del rojinegro, cuando les queda la misma cantidad por jugar.

De la Riestra perdió como local frente al puntero Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, 0-1, en cancha de Pedernales, ya que tiene su localía suspendida. Pedro Ale fue autor del único gol, en el minuto 39 de la parte inicial.

Por su parte, El León cayó como visitante frente a Kimberley de Mar del Plata. El equipo de la ciudad balnearia ganó agónicamente 2-1, con goles convertidos por Nicolás Baigorria (35′ pt) y Emiliano Fortete (44′ st); mientras que Iván Blanco (12′ pt) abrió el marcador.

Mañana, Independiente intentará asegurarse la permanencia dos fechas antes del final, para lo cual le bastará con empatar frente a El Porvenir de San Clemente del Tuyú, que ya logró ese objetivo. Se jugará desde las 15.30, en el estadio San Martín, con terna arbitral marplatense: José Luis Orellana, Luis Llona y Franco Mele.

Para este encuentro, hay venta anticipada de entradas en la sede de avenida Avellaneda 745. Las generales tienen un precio de 100 pesos; mientras que jubilados y damas pagarán 50.

Formación definida

Para su decimoséptimo partido de la temporada del Federal B, Independiente tiene su formación definida.

El director técnico Gerardo Villar pondrá como titulares a Gonzalo Casas; Jonatan Abalos, Matías Gogna, Martín Camio y Gerardo Krüger; Facundo Cortadi, Mariano Disipio, Matías Petersen y Nicolás Trasante; Juan Ignacio Turri y Matías Parolari.

La otra zona

Por la zona A de la región Pampeana Sur, jugarán hoy Huracán de Ingeniero White vs. Embajadores de Olavarría y Liniers de Bahía Blanca vs. All Boys de Santa Rosa, ambos desde las 16.