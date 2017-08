Independiente protagoniza un choque de punteros

Independiente asumirá esta tarde su tercer compromiso en calidad de visitante en la temporada 2017/18 del torneo Federal B de fútbol. Desde las 15, jugará ante El Porvenir de San Clemente del Tuyú, en cotejo válido por la séptima fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

El rojinegro, único invicto de su grupo, buscará retomar la senda victoriosa luego de acumular tres empates consecutivos.

En búsqueda de ese objetivo, su entrenador Gerardo Villar implementará dos modificaciones en relación a la igualdad sin goles de hace siete días, ante El León de General Madariaga en el estadio San Martín. En defensa, faltará el lesionado Martín Camio, quien será sustituido por Gerardo Krüger. La otra salida será la de Gonzalo Alvarez, quien le dejará su lugar a Jonatan Abalos. Este se desempeñará como lateral derecho, lo cual propiciará que Matías Petersen se sume sobre esa banda a la línea de volantes y Mariano Rodríguez ocupe el lugar de Alvarez en la delantera.

El elenco de esta ciudad prescindirá por segundo partido consecutivo del atacante Juan Ignacio Turri, goleador de la campaña con cinco festejos, quien hoy terminará de saldar las dos fechas de suspensión que se le aplicaron tras ser expulsado en la igualdad ante Kimberley, en Mar del Plata.

Todos, hoy

Los otros cuatro partidos de la séptima fecha de la zona B también se disputarán hoy. Jugarán Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Norberto De la Riestra de 25 de Mayo (desde las 15), El León de General Madariaga vs. Kimberley de Mar del Plata (15.30), Racing de Balcarce vs. Independiente de San Cayetano (16) y Ferro Carril Roca de Las Flores vs. Argentinos de 25 de Mayo (16).