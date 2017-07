Independiente prepara su viaje a De la Riestra

Independiente ultima detalles para jugar su segundo partido en el torneo Federal B 2017. El campeón de la Unión Regional Deportiva viajará mañana a primera hora para enfrentar a Norberto De la Riestra, por la segunda fecha de la zona B en la región Bonaerense Pampeana Sur.

El encuentro se jugará mañana desde las 15, en el estadio Juan Carlos “Quino” López, de De la Riestra, localidad del partido de 25 de Mayo. Lo arbitrará Federico De Luca, con los asistentes Nicolás Corrao y Walter García, todos de Chivilcoy.

El rojinegro debutó empatando como local, 1-1 con Independiente de San Cayetano, y transitó una semana con la dificultad de no poder hacer fútbol normalmente debido al estado de los campos de juego.

De no mediar imponderables, Gerardo Villar repetirá los once del debut: Gonzalo Casas; Matías Petersen, Matías Gogna, Mariano Disipio y Martín Camio; Mariano Rodríguez, Rodrigo Baquero, Nicolás Trasante y Federico Avila; Juan Turri y Lucas Porta.

El resto de la jornada en la zona B de la región Bonaerense Pampeana Sur también está programada de manera completa para mañana, con los enfrentamientos Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. El León de General Madariaga (11), Argentinos de 25 de Mayo vs. Racing de Balcarce (15.30), Independiente de San Cayetano vs. Kimberley de Mar del Plata (15.30) y Ferro Carril Roca de Las Flores vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (16).

En la zona A de la región Bonaerense Pampeana Sur, la segunda fecha empezó ayer con Bella Vista de Bahía Blanca 2-Ferro de Olavarría 0; y seguirá hoy, con Liniers de Bahía Blanca vs. Deportivo Villalonga. Se jugará desde las 15, con terna arbitral tandilense: Marcos Altamiranda, Rodrigo Alvarez y Emanuel Mazzoni.