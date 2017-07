Independiente, por una nueva alegría en Tandi

Independiente intentará esta tarde continuar a paso firme en el torneo Federal B de fútbol, cuando desde las 15.30 reciba a Racing de Balcarce. El cotejo, que tendrá al estadio San Martín como escenario, corresponde a la cuarta fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

El único representante tandilense en el certamen se mantiene invicto y sumó de a tres en sus últimas dos presentaciones, en las que doblegó a los elencos de la Liga de 25 de Mayo. En primer término, lo hizo como visitante de Norberto De la Riestra (3-1), y hace siete días dio cuenta de Argentinos (2-0), en el mismo reducto que se utilizará hoy.

El entrenador Gerardo Villar repetirá la alineación inicial respecto al último encuentro. El volante Federico Avila se encuentra en condiciones reglamentarias de reaparecer tras cumplir la fecha de suspensión que se le asignó (fue expulsado ante De la Riestra) pero no desde lo físico, dado que sufrió un desgarro en el cuádriceps.

La “buena nueva” pasa por el regreso a una convocatoria del lateral izquierdo Gerardo “Paco” Krüger.

Con siete unidades sobre nueve, los rojinegros comparten la posición de privilegio con Kimberley de Mar del Plata, conjunto al que visitarán la próxima jornada.

El rival

Racing de Balcarce reúne tres unidades, fruto de una victoria y dos derrotas. En su más reciente presentación, cayó como local ante Ferro Carril Roca de Las Flores (1-0).

Es probable que el entrenador Mariano Felices repita la formación inicial de ese compromiso, algo que haría si mantiene entre los titulares a Juan Manuel Bagazzette. En caso de optar por que su lugar lo ocupe Franco González, sería ésa la única modificación. En la zaga central se alistará el balcarceño Manuel Madrid, quien registra dos ciclos en Santamarina, en el Argentino A.

Todos, hoy

También esta tarde se disputarán los otros cuatro partidos encuadrados en la cuarta fecha de la zona B. Jugarán Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Ferro Carril Roca de Las Flores (desde las 15), Independiente de San Cayetano vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (15), Norberto De la Riestra de 25 de Mayo vs. El León de General Madariaga (15) y Argentinos de 25 de Mayo vs. Kimberley de Mar del Plata (15.30).

Zona A

También la zona A de la Región Pampeana Sur tendrá hoy la disputa de sus cinco partidos. Jugarán Huracán de Ingeniero White (líder con 9 puntos) vs. Deportivo Villalonga (4 unidades), Racing de Olavarría (4) vs. All Boys de Santa Rosa (6), Bella Vista de Bahía Blanca (6) vs. Embajadores de Olavarría (3), Liniers de Bahía Blanca (4) vs. Ferro Carril Sud de Olavarría (4) y Tiro Federal de Bahía Blanca (1) vs. Belgrano de Santa Rosa (1). En todos los casos, el horario de inicio es el de las 15.30.