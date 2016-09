Independiente pasó a octavos con otro triunfo

Independiente avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar ayer a Lanús, actual campeón del fútbol argentino, por 1-0 en condición de local, en el encuentro de vuelta de la segunda fase, y en esa instancia se enfrentará con Chapecoense de Brasil.

El conjunto conducido por Gabriel Milito contó con el gol del mediocampista Martín Benítez, a los 40 minutos del primer tiempo, y redondeó el 3-0 en el resultado global.

Además, el defensor de Independiente, Gustavo Toledo se fue expulsado a los 27 minutos del segundo tiempo por una falta sobre Lautaro Acosta.

El desarrollo, salvo en algunos pasajes cortos, estuvo controlado por el rojo, con un sistema táctico y una presión en la salida oponente, con Diego Vera y Ezequiel Barco como estandartes.

A pesar de que la visita se hizo dueña de la pelota, con buena circulación y la conducción de Román Martínez, le faltó profundidad y cambio de ritmo en la zona ofensiva por el buen planteo táctico rival, que esperó respaldado por la ventaja de la ida (2-0).

De hecho, Lanús casi no pisó el área de enfrente durante la etapa inicial y cuando lo hizo se topó con el arquero uruguayo Martín Campaña.

Y la ausencia de precisión en los últimos metros la pagó caro, ya que el delantero Martín Benítez aprovechó un mal despeje del central Diego Braghieri y le dio la ventaja al dueño de casa ante un nervioso oponente.

Como era de esperarse, Lanús intentó descontar pero lo hizo con más vergüenza deportiva y con intentos aislados, algo propio de un elenco herido ante una eliminación prácticamente consumada, y contó con una gran ocasión en los pies del paraguayo Miguel Almirón, que Diego Rodríguez despejó en la línea.

Tras esa posibilidad, como si hubiese sido un golpe anímico de nocaut, el visitante se pinchó completamente y la clasificación de Independiente tuvo un destino seguro gracias a la victoria conseguida en la ida (2-0).

El duelo de ida contra Chapecoense se jugará en Avellaneda pero aún no cuenta con día y horario confirmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La nota oscura de la jornada se dio sobre el epílogo, cuando el ex técnico rojo Jorge Almirón y su homónimo paraguayo, el volante Miguel, así como Lautaro Acosta y Román Martínez se fueron a las barbas del entrenador de Independiente, Gabriel Milito, acusándolo de “hablar” con los jugadores de Lanús.

SINTESIS

INDEPENDIENTE 1

Campaña; Gustavo Toledo, Figal, Víctor Cuesta y Tagliafico; Martín Benítez, Jorge Ortiz, Diego Rodríguez y Rigoni; Diego Vera y Barco. DT: Gabriel Milito.

LANUS 0

Monetti; José L. Gómez, Marcelo Herrera, Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Nicolás Aguirre y Marcone; Miguel Almirón, Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Cancha: Independiente. Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay). Gol: PT: 40’ Benítez (I). Cambios: Marcelino Moreno por Aguirre (L), Sánchez Miño por Benítez (I), Brian Montenegro por Sand (L), Hernán Pellerano por Barco (I), Denis por Vera (I) y Pasquini por Braghieri (L). Incidencia: ST: 27’ expulsado Toledo (I). (Télam).-