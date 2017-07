Independiente no tendría cambios

Independiente afrontará el domingo una nueva presentación en el torneo Federal B de fútbol. Por la cuarta fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur, recibirá desde las 15.30 a Racing de Balcarce, en cotejo que se disputará en el estadio San Martín con arbitraje de Diego Tadiello, de Dolores.

El rojinegro, uno de los líderes del grupo, presentaría la misma formación que en el triunfo del domingo ante Argentinos de 25 de Mayo (2-0). Es decir: Gonzalo Casas; Matías Petersen, Matías Gogna, Mariano Disipio y Martín Camio; Mariano Rodríguez, Matías Southwell, Rodrigo Baquero y Nicolás Trasante; Juan Ignacio Turri y Lucas Porta.

El volante Federico Avila, cumplió la fecha de suspensión que se le aplicó tras ser expulsado en la segunda fecha, pero no estaría entre los titulares al sufrir una molestia en el cuádriceps.

Hoy, el entrenamiento será en el estadio Agustín F. Berroeta y si el clima es favorable podría desarrollarse una práctica de fútbol.

El resto

También el domingo se disputarán los otros cuatro partidos de la zona B. Será con este programa:

15: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Ferro Carril Roca de Las Flores.

15: Independiente de San Cayetano vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú.

15: Norberto de la Riestra de 25 de Mayo vs. El León de General Madariaga.

15.30: Argentinos de 25 de Mayo vs. Kimberley de Mar del Plata.

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Kimberley 7 3 2 1 0 8 3

Indep. (T) 7 3 2 1 0 6 2

Círculo 6 3 2 0 1 6 5

Indep. (SC) 5 3 1 2 0 4 3

Ferro 5 3 1 2 0 2 1

El Porvenir 4 3 1 1 1 2 2

Racing 3 3 1 0 2 3 3

De la Riestra 3 3 1 0 2 4 6

El León 1 3 0 1 2 1 6

Argentinos 0 3 0 0 3 2 7