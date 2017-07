Independiente mostró sus cartas para el Federal B

Independiente vive horas de expectativa e ilusión. Mañana debutará en el torneo Federal B 2017, jugando como local en el estadio San Martín frente a su homónimo de San Cayetano.

En su sede de avenida Avellaneda, el club rojinegro presentó el plantel y la indumentaria que utilizará durante la competencia de alcance nacional.

Estuvo a cargo del presidente Osvaldo Dadiego, quien expresó su orgullo por el logro del último ascenso y su confianza para la próxima campaña. Además, expresó su agradecimiento hacia todos quienes aportaron trabajo y recursos económicos para hacer posible la intervención en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Asimismo, hicieron uso de la palabra el arquero Gonzalo Casas, el entrenador Gerardo Villar y el coordinador de fútbol Juan Constantin, también integrante del cuerpo técnico principal. Todos en la misma línea de pensamiento y confiados en hacer un buen papel en el regreso del club a la cuarta categoría del fútbol argentino.

El partido de mañana se jugará desde las 15.30, en el estadio San Martín. Lo arbitrará una terna de Olavarría, con Jerónimo Gallo Cabrera como juez principal, y los asistentes Kevin Baliño y Mauricio Aizcorbe.

También por la primera fecha de la zona B de la región Bonaerense Pampeana Sur, se medirán mañana Racing de Balcarce vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (15), El León de General Madariaga vs. Ferro Carril Roca de Las Flores (15.30) y Argentinos de 25 de Mayo vs. Norberto de la Riestra de 25 de Mayo (16). Completarán el domingo Kimberley de Mar del Plata vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (16).

El cotejo en Balcarce contará con arbitraje de terna tandilense: Víctor González, Diego Albo y Diego Novelli.



El plantel

La lista de buena fe de Independiente está compuesta por Gonzalo Casas, Mariano Disipio, Gerardo Krüger, Matías Gogna, Rodrigo Baquero, Martín Camio, Juan Turri, Matías Petersen, Lucas Porta, Emanuel Heredia, Nicolás Trasante, Pedro Triviño, Federico Avila, Agustín Olaechea, Matías Southwell, Gonzalo Alvarez, Luciano Sequeira, Mariano Rodríguez Farías, Jonatan Abalos, Camilo Fernández, Emiliano Cadona, Tomás Pérez Pinto, Federico Sánchez, Matías Parolari, Facundo Cortadi, Simón Safenreiter, Leandro Casco, Joaquín Hernández, Facundo Franceschetti, Juan Gogorza, Agustín Molina, Lucas Fuentes, Lucas Valle, Tomás Sasiain, Fabián Saporiti, Julián Rodríguez Farías, Juan Bernardo, Felipe Clemenceau, Juan Manuel Pérez Fernández, Valentino Bruggeser, Cristian Lazarte, Joaquín Mc Donald Michelen, Tomás García y Gonzalo Sala.

El listado del cuerpo técnico, cuerpo médico y colaboradores:

Entrenador: Gerardo Villar.

Ayudantes de campo: Juan Constantin y Miguel Merlo.

Preparador físico: Matías Arias.

Entrenador de arqueros: Edgardo Arnaudo.

Médico: Orlando Oscanoa.

Masajista: Guillermo Larrocea.

Utilero: Daniel Reynoso.