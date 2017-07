Independiente, listo para ir por más

Independiente tiene todo listo para recibir mañana a Racing de Balcarce, en uno de los partidos por la cuarta fecha del torneo Federal B.

El cotejo se disputará desde las 15.30, en el estadio San Martín, con arbitraje del dolorense Diego Tadiello. Corresponde a la cuarta fecha de la zona B en la región Bonaerense Pampeana Sur.

La formación rojinegra será la misma que empezó jugando el domingo pasado frente a Argentinos de 25 de Mayo (2-0): Gonzalo Casas; Matías Petersen, Matías Gogna, Mariano Disipio y Martín Camio; Mariano Rodríguez, Matías Southwell, Rodrigo Baquero y Nicolás Trasante; Juan Ignacio Turri y Lucas Porta.

Aunque Federico Avila está en condiciones reglamentarias de jugar (cumplió una fecha de suspensión), faltará por un desgarro y no podrá ir al banco de suplentes. El que reaparecerá en la convocatoria es Gerardo Krüger, recuperado de una lesión que lo marginó desde el último tramo del Federal C pasado.

Para el partido de mañana, la dirigencia rojinegra decidió que el público local podrá ocupar la platea Luis Alberto Mestelán y la tribuna techada de calle Brandsen.

En los otros cotejos del grupo B, jugarán mañana Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Ferro Carril Roca de Las Flores (15), Independiente de San Cayetano vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (15), Norberto De la Riestra vs. El León de General Madariaga (15) y Argentinos de 25 de Mayo vs. Kimberley de Mar del Plata (15.30).