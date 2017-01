Independiente les da forma a sus torneos veraniegos

El club Independiente ultima detalles en la organización de los torneos nocturnos de verano que se realizarán en sus instalaciones desde la semana próxima, con auspicio de El Eco Multimedios.

Las disciplinas que se abarcarán son fútbol (masculino y femenino), tenis, beach voley y hockey. La actividad comenzará el miércoles y se extenderá hasta el 17 de febrero, día en el que se realizará la fiesta de clausura en Glow Disco.

Quienes tengan hoy su inscripción registrada, podrán disfrutar sin cargo de la pileta del club al cabo de este fin de semana (en los restantes, mientras dure el evento, todos los inscriptos gozarán de ese beneficio).

A escasos días del comienzo de la actividad, El Eco de Tandil habló con los profesores de cada disciplina.

Estefanía Salvatierra, a cargo de la organización del hockey, contó que “lo venimos armando con Laura Aladro. Habrá dos categorías, una para las mamis y la otra para mayores de 18 años. La actividad arrancará el 13 de enero y se extenderá hasta el 17 de febrero, se va a jugar todos los viernes. El horario de partidos será entre las 18 y las 23, aproximadamente. La inscripción cerrará el lunes y casi de inmediato estaremos armando el fixture, dependiendo el formato de competencia de la cantidad de equipos participantes”.

Respecto al fútbol masculino, Fernando “Cholo” Petrucci explicó que “cada equipo será de nueve integrantes, se va a jugar a cancha cruzada en el Agustín F. Berroeta. Se pueden anotar hasta el miércoles y hay un cupo de inscripción, aceptaremos hasta doce equipos. Se van a jugar dos fechas por semana y la idea es que todos puedan disputar muchos partidos. En cuanto a los premios, habrá dinero en efectivo, ropa y demás”.

La profesora Mariela Camio, a su tiempo, brindó detalles sobre la rama femenina del fútbol: “Los equipos serán de siete jugadores, con un arquero hombre y seis jugadoras de campo mujeres. Habrá algunas reglas específicas, como la acumulación de faltas. Y el arquero podrá jugar solamente dentro del área. El resto es similar al masculino, tendremos un cupo máximo de quince equipos, integrados por mayores de 16 años. Tampoco queremos meter muchos y que después queden incompletos o se bajen del torneo, algo que podría pasar al tratarse de las vacaciones”.

El beach voley llegará de la mano de Leandro Maly, quien se refirió a esa disciplina aclarando que “serán torneos de dos días. El primer fin de semana se jugarán en 4 vs. 4 mixto, puede haber suplentes, con la condición de que siempre debe haber dos varones y dos mujeres en cancha. El segundo fin de semana se jugará 2 vs. 2, con duplas integradas por jugadores del mismo sexo. Habrá un reglamento básico, asemejado a lo que es el voley indoor, para no complicar a equipos que no tienen mucho voley encima. El certamen es abierto a todos, desde equipos federados hasta aquellos que no han practicado nunca este deporte. La idea es pasar varias tardes noches espectaculares en el club. Si algún día llueve, utilizaremos el polideportivo Duggan Martignoni. La inscripción cerrará el jueves, al día siguiente daremos a conocer los fixtures y el sábado 14 comenzarán los partidos”.

Por última, en tenis, Manuel Balbuena informó que “se va a dividir en tres categorías. Las damas van a jugar en B y en C, mientras que los caballeros lo harán en segunda, tercera y cuarta. En este caso, el jugador puede anotarse en la suya y en la inmediatamente superior. Para los de segunda, que sólo pueden jugar en esa categoría, tendrán la chance de competir también en un doble. Quienes ganen su partido correspondiente a la primera ronda pasarán a jugar por la Copa de Oro, mientras que los derrotados en esa instancia irán por la Copa de Plata. La inscripción cerrará el lunes, y los partidos se van a jugar los miércoles, jueves, viernes y sábado de cada semana. En todos los casos, será al mejor de tres sets. Es un torneo para recomendar porque las canchas fueron acondicionadas y quedaron hermosas, invitamos a todos aquéllos que tengan ganas de jugar, tengan el nivel que tengan”.