Independiente jugará el domingo

Independiente volverá a presentarse el fin de semana por el torneo Federal B, certamen en el que acumula seis derrotas consecutivas.

El único representante tandilense en el certamen visitará, el domingo desde las 15.30, a El León de General Madariaga, en cotejo correspondiente a la 15ta. fecha de la zona B, en la región Pampeana Sur.

Ante el colista, los dirigidos por Gerardo Villar buscarán un triunfo que prácticamente les aseguraría la permanencia en la categoría.

En el cotejo de la primera rueda, disputado en el estadio San Martín, se registró una igualdad sin tantos.

Por el mismo grupo, también jugarán Racing de Balcarce vs. Kimberley de Mar del Plata, Ferro Carril Rocas de Las Flores vs. Norberto de la Riestra de 25 de Mayo, El Porvenir de San Clemente del Tuyú vs. Argentinos de 25 de Mayo y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Independiente de San Cayetano.