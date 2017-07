Independiente intenta sumar en su primera salida de Tandil

Independiente afrontará hoy su primer encuentro como visitante en el torneo Federal B 2017. Desde las 15 visitará a Norberto de La Riestra, de la localidad homónima perteneciente al partido de 25 de Mayo, por la segunda fecha de la zona B en la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El rojinegro viene de debutar en esta competencia empatando como local frente a Independiente de San Cayetano, 1-1, en el estadio San Martín.

El grupo está integrado por diez equipos y los dos primeros avanzarán a la fase de eliminación directa, por lo cual es importante sumar en las primeras jornadas para ir acomodándose en la tabla.

Para esta tarde, el entrenador Gerardo Villar tiene previsto repetir la formación del debut y también mantener los mismos suplentes. Es decir que además de los titulares (ver aparte), viajarán hoy por la mañana Pedro Triviño, Jonatan Abalos, Agustín Olaechea, Emanuel Heredia, Matías Southwell, Gonzalo Alvarez y Luciano Sequeira.

De la Riestra se presentó ganándole al otro representante de la Liga de 25 de Mayo en la cuarta categoría del fútbol nacional, Argentinos, por 2-1 como visitante.

Después del partido de hoy, el campeón de la Unión Regional Deportiva tendrá dos partidos seguidos en Tandil, ya que recibirá consecutivamente a Argentinos de 25 de Mayo y a Racing de Balcarce.

El resto de la fecha

Además de De la Riestra vs. Independiente, se jugarán hoy los otros cuatro partidos por la segunda fecha de la zona B, con los siguientes horarios y árbitros:

11: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. El León de General Madariaga (Enuel Marchesini, de Chascomús).

15.30: Argentinos de 25 de Mayo vs. Racing de Balcarce (Carlos Viglietti, de Mercedes) e Independiente de San Cayetano vs. Kimberley de Mar del Plata (Claudio Cabrelli, de Balcarce).

16: Ferro Carril Roca de Las Flores vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (Patricio Destéfano, de Saladillo).

La zona A comenzó el viernes, con Bella Vista de Bahía Blanca 2-Ferro Carril Sud de Olavarría 0.

Mientras que ayer hubo reparto de puntos entre Liniers de Bahía Blanca y Deportivo Villalonga, que igualaron 1-1.

Hoy, se completará con Racing de Olavarría vs. Belgrano de Santa Rosa (15.30), Tiro Federal de Bahía Blanca vs. Huracán de Ingeniero White (15.30) y All Boys de Santa Rosa vs. Embajadores de Olavarría (16). El primero de ellos será dirigido por una terna tandilense: Víctor González, Diego Novelli y Maximiliano Moreno.