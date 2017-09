Independiente fue sede de un Grand Prix

El club Independiente organizó el sábado un Grand Prix de voley femenino reservado para las categorías sub 13, sub 15 y sub 18.

De la ciudad, también formó parte Unión y Progreso. Mientras que se acercaron conjuntos de ciudades como Benito Juárez, Gonzales Chaves y De la Garma.

En sub 13, el título fue para el representativo de De la Garma, siendo el anfitrión segundo y Unión tercero.

Independiente se consagró en sub 15, delante de Unión y Benito Juárez.

Mientras que Unión y Progreso se impuso en sub 17, sobre el rojinegro y De la Garma, respectivamente.