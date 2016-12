Independiente debutará de local y Unión, afuera

Fue sorteado ayer el fixture de la segunda fase del Provincial de Clubes de básquetbol, en la cual intervendrán Independiente y Unión y Progreso, representantes tandilenses.

Ambos compartirán uno de los triangulares de la zona Sur.

La primera jornada, que se disputará el fin de semana del viernes 27 de enero, tendrá a los rojinegros recibiendo a Ateneo de Punta Alta, y a los tricolores visitando a Los Andes de esa ciudad.

1º fecha, 27/1/17

Independiente vs. Ateneo

Los Andes vs. Unión y Progreso (interzonal)

2º fecha, 3/2/17

El Fortín vs. Independiente (interzonal)

Ateneo vs. Unión y Progreso

3º fecha, 10/2/17

Unión y Progreso vs. Independiente

Racing vs. Ateneo (interzonal)

4º fecha, 17/2/17

Unión y Progreso vs. Los Andes (interzonal)

Ateneo vs. Independiente

5º fecha, 24/2/17

Independiente vs. El Fortín (interzonal)

Unión y Progreso vs. Ateneo

6º fecha, 3/3/17

Independiente vs. Unión y Progreso

Ateneo vs. Racing (interzonal)

Así arrancan

En su triangular, Independiente arrancará liderando con 9 puntos, Unión y Progreso iniciará con 7,5 y Ateneo con 6,5.

En el restante, las posiciones en el inicio serán: Racing de Olavarría 8, Los Andes de Punta Alta 7 y El Fortín de Olavarría 6,5.

Cuadrangulares

En la zona Norte del Provincial, se disputarán tres cuadrangulares de segunda fase.

Uno estará integrado por Somisa de San Nicolás (comenzará con 9 puntos), Gimnasia y Esgrima de Pergamino (8), Los Indios de Junín (8) y Central Oro de Zárate (5,5).

En otra zona competirán Presidente Derqui de Pilar (9), Ciudad de Campana (8), Regatas de San Nicolás (7,5) y Juventud Unida de Cañuelas (6,5).

El restante grupo será integrado por Independiente de Zárate (8), Atenas de La Plata (8), Ciudad de Saladillo (6,5) y Lobos Athletic Club (6).