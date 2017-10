Independiente cortó la racha con un punto

Independiente le puso fin ayer a la racha de seis derrotas consecutivas en el torneo Federal B, igualando 1-1 en su visita a El León de General Madariaga, en cotejo válido por la 15ta. fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

Además, la escuadra tandilense quedó muy cerca de asegurar su permanencia al mantener los seis puntos de ventaja sobre su rival de la víspera -uno de los colistas-, con nueve por disputa.

Más allá de valorar la igualdad por ese lado, cierta sensación de bronca terminó invadiendo a los rojinegros por no poder sostener la ventaja establecida en la etapa inicial, sufriendo la paridad a unos diez minutos para el epílogo.

Un poderoso derechazo de Parolari, que se ubicó junto al palo izquierdo, a los 19’, marcó la diferencia para los de Gerardo Villar en un primer tiempo para el olvido, en el que escasearon las acciones de riesgo.

Independiente, lejos de brillar, dejó una mejor imagen respecto a la de un adversario que padeció por su falta de juego e incapacidad para generar un desequilibrio cuando se acercó a tres cuartos de cancha.

Cerca del entretiempo, en acción aislada, el rojinegro volvió a inquietar con un tiro libre de Trasante que Cardozo supo descolgar.

Obligado por el resultado adverso, El León no tuvo ideas para vulnerar a un Independiente que comenzaba a paladear un triunfo que se le niega desde hace mucho tiempo en este certamen.

Los rojinegros se replegaron y por momentos apostaron a los envíos largos para Turri y Parolari.

Las chances del dueño de casa, en tanto, quedaban supeditadas a algún error del adversario o jugadas con pelota detenida. Y fue a través de ese recurso que terminó llegando el 1-1 final. De la ejecución se encargó López Grassi y para definir, punteando el balón, llegó Barros, quien capitalizó el quedo de la defensa visitante.

El tramo final fue el más interesante, dado que ambos fueron por el triunfo, mostrando una mayor ambición respecto a los pasajes previos. No obstante, no lograron ser punzantes y terminaron contentándose con una igualdad que no le quedó mal al desarrollo.

EL LEON 1-INDEPENDIENTE 1

(5) Roberto Cardozo

(5) Carlos Carrara

(5) Martín Cabrera

(6) Juan C. Harisgarat

(5) Pablo Otemuro

(5) Julián Pringles

(5) Brian Olivera

(5) Francisco López Grassi

(5) Nicolás Toledo

(5) Iván Blanco

(6) Leonardo Barros

Lucas Cortés

Gonzalo Casas (5)

Jonatan Abalos (5)

Matías Gogna (6)

Martín Camio (6)

Gerardo Krüger (6)

Matías Petersen (5)

Mariano Disipio (6)

Nicolás Trasante (6)

Mariano Rodríguez (6)

Matías Parolari (7)

Juan I. Turri (6)

Gerardo Villar

Cancha: estadio Francisco Alcuaz. Arbitro: Francisco Campagnoli, de Mar del Plata (5). Goles: PT: 19’ Parolari (I). ST: 36’ Barros (EL). Cambios: en El León: ST: 19’ Alejo Poyhú (5) por Carrara, y 30’ Damián Milán Cotto por Blanco y Leonel Cucurella por Olivera. en Independiente: ST: Agustín Olaechea (5) por Camio, 35’ Lucas Porta por Parolari y 45’ Federico Avila por Rodríguez.

La figura

Matías Parolari

Complicó mucho a los centrales locales. Supo jugar de espaldas al arco y entenderse con Turri, su compañero en la delantera. Abrió el marcador con un golazo de media distancia.