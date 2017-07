Independiente, con una modificación para mañana

Independiente afrontará mañana su segundo compromiso como local en el torneo Federal B de fútbol, cuando desde las 15 reciba a Argentinos de 25 de Mayo por la tercera fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

El cotejo se disputará en el estadio San Martín y contará con el arbitraje del marplatense Juan Cruz Pampin.

Gerardo Villar, entrenador de la escuadra tandilense, realizará una modificación respecto al triunfo obtenido el domingo en la visita a Norberto de la Riestra (3-1 con un triplete de Juan Ignacio Turri), el otro representante de la Liga de 25 de Mayo que contiene la zona.

La variante es de carácter obligatorio, dado que el volante Federico Avila, expulsado en ese encuentro, recibió una fecha de suspensión, con lo que estará en condiciones de reaparecer en la próxima jornada, cuando su equipo reciba a Racing de Balcarce. Su reemplazante será Matías Southwell, quien será titular por primera vez en la campaña.

De este modo, Independiente iniciará el cotejo de mañana con una formación integrada por Gonzalo Casas; Matías Petersen, Matías Gogna, Mariano Disipio y Martín Camio; Rodrigo Baquero, Matías Southwell, Nicolás Trasante y Mariano Rodríguez; Turri y Lucas Porta.

El rojinegro reúne cuatro unidades en dos presentaciones, luego del mencionado triunfo de hace seis días y la igualdad del debut ante Independiente de San Cayetano, en el mismo escenario que se utilizará mañana.

Argentinos, por su parte, buscará en el San Martín sumar por primera vez en el certamen tras acumular derrotas ante De la Riestra (2-1) y Racing (3-1).

En esa misión, los dirigidos por Diego Quintana no podrán contar con el defensor Leandro Sánchez Brizuela, expulsado en la reciente caída ante los balcarceños.

Todos mañana

Los otros cuatro partidos de la zona B de la Región Pampeana Sur también se disputarán mañana.

Jugarán Kimberley de Mar del Plata vs. Norberto de la Riestra de 25 de Mayo (desde las 15), El Porvenir de San Clemente del Tuyú vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (15), Racing de Balcarce vs. Ferro Carril Roca de Las Flores (15.30) y El León de General Madariaga vs. Independiente de San Cayetano (15.30).

En tanto, la zona A tendrá hoy el comienzo de su jornada con Ferro Carril Sud de Olavarría vs. Tiro Federal de Bahía Blanca (16). Para mañana quedarán Deportivo Villalonga de Viedma vs. All Boys de Santa Rosa (15), Huracán de Ingeniero White vs. Liniers de Bahía Blanca (15.30), Embajadores de Olavarría vs. Racing de Olavarría (15.30) y Belgrano de Santa Rosa vs. Bella Vista de Bahía Blanca (15.30).