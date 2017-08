Independiente busca seguir dejando señales positivas

Independiente intentará prolongar su momento positivo en el torneo Federal B, cuando reciba hoy a El León de General Madariaga, en partido correspondiente a la sexta fecha de la zona B de la región Pampeana Sur.

Se jugará desde las 15.30, en el estadio San Martín, con arbitraje del marplatense José Luis Orellana, quien tendrá como asistentes a Emiliano Cingolani y Sebastián Aquino, también de la ciudad balnearia.

El equipo tandilense marcha invicto en esta temporada, con dos victorias y tres empates. El más reciente fue hace catorce días, cuando terminó 1-1 con Kimberley de Mar del Plata, de visitante. En ese partido fue expulsado Juan Ignacio Turri, quien recibió una sanción de dos jornadas. En su lugar, hoy jugará Gonzalo Alvarez, por primera vez titular con la casaca rojinegra.

Además, Matías Petersen volverá a la formación inicial, tras cumplir una fecha de suspensión. Lo hará en lugar de Jonatan Abalos, quien irá al banco de suplentes.

Los dirigidos por Gerardo Villar están a un solo punto del líder, El Porvenir de San Clemente del Tuyú, al que visitarán en la próxima jornada. La campaña permite la ilusión de ubicarse entre los dos primeros de la tabla, que serán los clasificados a la siguiente instancia.

Hoy, enfrente estará El León, que tiene 4 unidades y viene de conseguir su primera victoria, 3-1 frente a Argentinos de 25 de Mayo. El representante de la Liga Madariaguense de Fútbol es dirigido por Lucas Cortés y cuenta en su nómina con cinco jugadores exSarmiento de Ayacucho: Pablo Otemuro, Nicolás Toledo, Iván Blanco, Julián Blanco y Abel Najurieta.

El resto de la fecha

Los otros cuatro partidos de la zona B se jugarán también hoy, con la siguiente programación y árbitros:

11.15: Kimberley de Mar del Plata vs. Racing de Balcarce (Enuel Marchesini, de Chascomús).

15: Norberto De la Riestra vs. Ferro Carril Roca de Las Flores (Federico De Luca, de Chivilcoy).

15.30: Argentinos de 25 de Mayo vs. El Porvenir de San Clemente del Tuyú (Julio Márquez, de 9 de Julio) e Independiente de San Cayetano vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (Facundo Elgart, de Tres Arroyos).



Triunfos locales

En el inicio de la sexta fecha de la zona A, Tiro Federal de Bahía Blanca le ganó 3-2 a All Boys de Santa Rosa; y Ferro de Olavarría 2-0 a Deportivo Villalonga.

Hoy, jugarán Huracán de Ingeniero White vs. Belgrano de Santa Rosa (15.30), Bella Vista de Bahía Blanca vs. Racing de Olavarría (15.30, con terna tandilense: Marcos Altamiranda, Matías Picot y Diego Novelli) y Liniers de Bahía Blanca vs. Embajadores de Olavarría (16).

INDEPENDIENTE-EL LEON

Gonzalo Casas

Matías Petersen

Matías Gogna

Mariano Disipio

Martín Camio

Matías Southwell

Rodrigo Baquero

Nicolás Trasante

Gonzalo Alvarez

Lucas Porta

Mariano Rodríguez

Gerardo Villar

Roberto Cardozo

Nicolás Toledo

Nicolás Colaneri

Juan C. Harisgarat

Pablo Otemuro

Julián Pringles

Alejo Phoyú

Francisco López Grassi

Santiago López

Iván Blanco

Leonardo Barros

Lucas Cortés

Cancha: estadio San Martín.

Arbitro: José L. Orellana (Mar del Plata).

Hora: 15.30.