Independiente acertó y se llevó todo desde Córdoba

Independiente de Avellaneda superó ayer como visitante a Belgrano de Córdoba, 1 a 0, en encuentro válido por la primera fecha del Campeonato de Primera División de fútbol, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes ante unas 40.000 personas.

El tanto del conjunto ganador fue anotado por el volante ofensivo Emiliano Rigoni, a los 34 minutos de la primera mitad.

Comenzó apretando bien arriba el local y a los 4 minutos un error de Gustavo Toledo casi provoca la apertura del marcador, porque el defensor comprometió con un pase atrás al arquero Martín Campaña, quien se encontró con la pelota y salvó con lo justo la caída de su valla.

Belgrano presionaba bien arriba a su rival, y recuperaba rápidamente la pelota cuando intentaban asociarse Cristian Rodríguez y Rigoni, quienes eran los que generaban algún problema en una firme defensa ‘celeste’.

A pesar de dominar el balón, los cordobeses dependían demasiado de lo que hiciera Matías Suárez, quien cada vez que tomaba contacto con la pelota complicaba a una dubitativa última línea visitante, aunque el delantero ‘Pirata’ no se encontraba con Claudio Bieler y el juego pasaba lejos del arco.

Con poco, Independiente tuvo la primera chance clara de la tarde, con un cabezazo de Víctor Cuesta que se fue apenas arriba del travesaño cuando se jugaba la mitad del primer tiempo, pero dos minutos más tarde Belgrano hilvanó la mejor acción colectiva, y luego de una buena pared entre Renzo Saravia e Iván Etevenaux, la pelota le quedó a Jorge Velázquez, que definió de emboquillada pero la pelota cayó en el techo del arco.

No podía el ‘rojo’, pero con un pelotazo largo cruzado desde el sector derecho de su defensa enviado por Leandro Fernández, que sobró la marca de Renzo Saravia, y cayó en los pies de Rigoni, el ex Belgrano aprovechó que Olave no cubrió el primer palo y con un preciso zurdazo convirtió el 1 a 0 con un remate desde el borde del área.

No varió demasiado el desarrollo del juego en el complemento, porque ahora con urgencias Belgrano salió a buscar aún más arriba, aunque los de Gabriel Milito se mostraron más sólidos en defensa y contuvieron mejor a Suárez, que seguía siendo el más desequilibrante en el local.

Independiente, en tanto, seguía sin encontrar el rumbo futbolístico y no podía manejar los ritmos del juego, por lo que tuvo que aguantar cerca de su arco, por eso Milito mandó al campo al hábil Ezequiel Barco, pero fue poco lo que pudo hacer el juvenil.

Tampoco Germán Denis gravitó, no tuvo participación importante en el área de Olave, y fue reemplazado por Diego Vera a los 26 minutos de la etapa final.

Esteban González apostó a los ingresos de Mauro Óbolo y Fernando Márquez, buscando mayor poder ofensivo y dinámica en la creación del juego, pero ya en los últimos 10 minutos los de Avellaneda consiguieron por única vez en la tarde manejar la pelota, y sufrieron peligro solamente con un remate de Óbolo que rebotó en la espalda de un compañero cuando tenía destino de gol.

SINTESIS

BELGRANO 0

Juan C. Olave; Renzo Saravia, Cristian Romero, Lucas Aveldaño y José Rojas; Mario Bolatti y Federico Lértora; Iván Etevenaux, Matías Suárez y Jorge Velázquez; Claudio Bieler. DT: Esteban González.

INDEPENDIENTE 1

Martín Campaña; Gustavo Toledo, Nicolás Figal, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Jesús Méndez, Diego Rodríguez, Cristian Rodríguez y Emiliano Rigoni; Leandro Fernández y Germán Denis. DT: Gabriel Milito.

Cancha: estadio Kempes. Arbitro: Patricio Loustau. Gol: PT: 34′ Rigoni (I). Cambios: Martín Benítez por Fernández (I), Ezequiel Barco por Méndez (I), Mauro Óbolo por Bolatti (B), Diego Vera por Denis (I), Fernando Márquez por Bieler (B) y Nahuel Luján por Romero (B). (Télam)