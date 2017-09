Huracán encontró la ventaja sobre el final

Huracán se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol, al vencer anoche a Colón de Santa Fe por 1-0 en la cancha de Argentinos Juniors. El único gol del encuentro, arbitrado por Andrés Merlos, fue anotado por el repatriado Ramón Wanchope Ábila -segundo tanto en su segunda presentación desde su retorno al club- a los 30 minutos del complemento, de tiro penal.

En la próxima instancia del torneo, cuyo campeón logrará el pasaje a la edición 2018 de la Copa Libertadores, el equipo conducido por Gustavo Alfaro -que con el triunfo de esta noche embolsó un premio de 850 mil pesos- se enfrentará con el vencedor del choque entre Vélez Sarsfield y Aldosivi de Mar del Plata.

El primer tiempo fue parejo. Colón tuvo mayor control de la pelota con el trabajo en el medio de Marcelo Estigarribia y Pablo Ledesma; aunque Huracán, sin tanta tenencia pero con verticalidad, generó las situaciones más peligrosas.

El primer acercamiento serio del Globo llegó a los 14m, con un centro de Chimino que cruzó el área y Ábila no alcanzó a conectar; y su chance más clara ocurrió a los 30m, con un cabezazo de Puzzetto que picó y se fue apenas por arriba.

Colón, por su parte, respondió con un tiro libre de Guanca que se desvió en la barrera y se fue cerca del palo izquierdo del arco de Marcos Díaz. Al descanso llegaron con un empate justo, porque a Huracán le faltó el argumento de la contundencia o la eficacia para merecer la victoria parcial.

El complemento se desarrolló con características similares. Colón profundizó sus intenciones ofensivas con los ingresos de Vera y Cachete Morales, pero siguió sin ideas claras para quebrar la defensa rival.

Y el quemero aprovechó su mejor ocasión: a los 30m, luego de una mano infantil de Ortiz al evitar el ingreso de Pussetto al área, Wanchope cambió el penal por gol con un buen remate y puso el 1 a 0 que sería definitivo. Así Huracán obtuvo su primer triunfo oficial desde la llegada de Alfaro: había debutado con un 1-5 ante Libertad de Paraguay por la Sudamericana y el sábado pasado perdió ante Independiente por 1-3 en el inicio de la Superliga local.

SINTESIS

HURACAN 1

Marcos Díaz; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Martín Nervo y Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Mauro Bogado, Adrián Calello y Alejandro Romero Gamarra; Ramón Abila y Fernando Coniglio. DT: Gustavo Alfaro.

COLON 0

Gonzalo Marinelli; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca; Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

Cancha: Argentinos Juniors. Arbitro: Andrés Merlos. Gol: ST: 30′ Ramón Ábila (H), de penal. Cambios: Diego Vera por Sandoval (C); Diego Morales por Estigarribia (C); Carlos Araujo por Bogado (H) y Matías Juárez por Chimino (H); Diego Mendoza por Coniglio (H); Leonardo Heredia por Ledesma (C).