Hay un duelo por la punta en la Unión Regional Deportiva

El partido entre Santamarina (31 puntos) y Velense (33), uno de los líderes, a jugarse hoy desde las 12 en María Ignacia, le dará comienzo a la 18va. fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva.

Aunque el grueso de la jornada irá mañana, este cotejo fue adelantado. Ante la falta de escenario para que se juegue en Tandil, se modificó la localía, hecho que adultera la competencia. Y como mañana se celebrará el 132do. aniversario de la vecina localidad, hubo adelantamiento para hoy.

Previamente, a partir de las 10, se jugará el partido de quinta división.

El resultado del cotejo principal es de mucha importancia para la tabla general, donde ambos equipos están en las posiciones de arriba.

La fecha 18 seguirá mañana, con Independiente vs. Excursionistas, Loma Negra vs. Botafogo, Juventud Agraria vs. Argentino, Defensores del Cerro vs. Juarense, Alumni vs. Ferro, Gimnasia vs. Villa Aguirre, Grupo vs. San José y Atlético Ayacucho vs. Defensores de Ayacucho, todos desde las 16. El lunes completarán Ateneo Estrada vs. Sarmiento, a partir de las 20.30.

Infantil

Se jugará hoy la quinta fecha del torneo Clausura de la URD en categorías infantiles. Los enfrentamientos de la zona Sur son Independiente Rojo vs. Juarense, Loma Negra vs. Santamarina, Argentino vs. Deportivo Tandil (en Ferroviarios), San José vs. Defensores del Cerro/Villa Aguirre (en Gimnasia) y Unión vs. Ferro (en La Florida). Queda libre Velense.

En el grupo Norte, se medirán Grupo vs. Sarmiento (en La Movediza), Botafogo vs. Atlético Ayacucho, Ateneo Estrada vs. Unicén, Defensores de Ayacucho vs. Juventud Agraria, Ferro Azul vs. Independiente y Excursionistas vs. Gimnasia.