Hay partidos en Balcarce, Madariaga y 25 de Mayo

Por la zona B de la región Bonaerense Pampeana Sur, que integra Independiente, habrá hoy otros tres partidos además del que jugará el rojinegro.

Desde las 15, Racing de Balcarce recibirá a El Porvenir de San Clemente del Tuyú, con arbitraje de una terna tandilense: Víctor González, Diego Albo y Diego Novelli.

A partir de las 15.30 se medirán El León de General Madariaga y Ferro Carril Roca de Las Flores (dirigirá el marplatense Franco Campagnoli); y para las 16 está programado el duelo entre representantes de 25 de Mayo: Argentinos vs. Norberto De la Riestra (arbitraje del local Bruno Amiconi).

Mañana, desde las 16, se medirán los representantes de la Liga Marplatense, Kimberley y Círculo Deportivo, con Marcelo Sanz como juez principal.

Los diez participantes de cada grupo se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas, y los dos primeros se clasificarán para seguir en carrera. El último de la tabla al cabo de las 18 fechas perderá la categoría.

El Federal B 2017 tiene 160 participantes y estarán en juego 4 ascensos para el Federal A 2018. Los obtendrán quienes superen las zonas y luego tres cruces eliminatorios.

La fase de grupos se extenderá hasta el 10 de septiembre. Se jugará todos los fines de semana, menos los de 13 de agosto (habrá elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y 22 de octubre (habrá elecciones generales).

La otra zona

Por la zona A de región Bonaerense Pampeana Sur, jugarán hoy Deportivo Villalonga vs. Embajadores de Olavarría (15), Huracán de Ingeniero White vs. Bella Vista de Bahía Blanca (16) y Belgrano de Santa Rosa vs. All Boys de Santa Rosa (17). Mañana, lo harán Ferro Carril Sud de Olavarría vs. Racing de Olavarría (15.30). La primera fecha se completará el lunes, con Liniers de Bahía Blanca vs. Tiro Federal de Bahía Blanca (20.30).