Hay duelo tandilense en el Regional Pampeano B

La cuarta fecha del Regional Pampeano B tendrá esta tarde un duelo tandilense, cuando se midan, en La Rural, Los 50 y Uncas, desde las 15.15. El encuentro aparece como una oportunidad para ambos de levantar vuelo, después de un comienzo con resultados adversos. El local cayó ante Argentino y El Nacional de Bahía Blanca, y sólo tiene una victoria sobre Santa Rosa, en La Pampa, mientras que los aurinegros perdieron sus tres compromisos hasta aquí, ante Biguá, El Nacional y Pueyrredón. Por eso, una victoria esta tarde les permitirá a cualquiera de los dos tomar un nuevo impulso de cara a lo que viene en este certamen que otorgará un ascenso para el ganador.

Los 50 definió los 15 que saldrán a la cancha con Juan Manuel Vismara, Juan Pedro Zugbi y Mauro Bilbao; Leonardo Canale y Leonardo Pérez; Luciano Mauro, Nicolás Varela y José Ignacio Jiménez; Camilo Vila y Jacinto Arrondo; Nahuel Botto, Luciano Sachetto, Máximo Lasarte y Matías Radetich; Nicolás Homps.

Uncas saldrá a la cancha con esta formación: Mariano Mangudo, Marcelo Alonzo y Juan Presa; Luciano Dalla Valle y Gonzalo Fernández; Diego Confalonieri, Ramiro Bruni y Sebastián García; Nicolás Sorbi y Santiago Peña; Joaquín Beneitez, Emiliano Costanzo, Gabriel Komañsky e Ignacio Borione; Tomás Alvarez.

El último enfrentamiento entre ambos también se dio en La Rural, y fue la final del Regional Pampeano C del año pasado, que se adjudicó Uncas.

Previamente, desde las 13.45, ambos equipos se medirán en el marco de la Copa Imágenes Colón, con sus formaciones de Intermedia.



El programa para hoy:

Regional Pampeano A:

15.15: Universitario BB vs. Mar del Plata (Rodrigo García Gamero)

Regional Pampeano B:

15.15: Los 50 vs. Uncas (Marcelo Puerta)

Mañana:

14: Argentino BB vs. Los Miuras (Joaquín Lobato)

14: El Nacional BB vs. Biguá (Federico Fioravanti)

14: Santa Rosa vs. Pueyrredón (Esteban Szelagowski)

Copa Imágenes MDQ:

Menores de 19:

12.30: Biguá vs. Los 50

12.30: Comercial vs. Villa Gesell

12.30: Pueyrredón vs. Los Cardos

12.30: San Ignacio vs. Universitario

Intermedia (14):

Biguá vs. Campo de Pato (Federico Gutiérrez)

Pueyrredón vs. Los Cardos (Laureana Pappaterra)

San Ignacio vs. Universitario (Luciano Piovani)

Sporting vs. Unión del Sur (Nicolás Cosentino)

Primera (15.30):

Biguá vs. Campo de Pato (Eduardo Avalos)

Pueyrredón vs. Los Cardos (Pablo Ruiz)

San Ignacio vs. Universitario (Pablo Casellas)

Sporting vs. Unión del Sur (Daniel Ayala)

Desarrollo:

15.30: Gnomos vs. Miramar (D. Echeverria)

13:45: Los 50 vs. Uncas (Horacio Simón)

15.30: Náutico Necochea vs. Camarones (José Terrado)

15.30: Necochea vs. Villa Gesell (Eduardo Pintos).