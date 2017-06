Hay choque de líderes y otros partidos atractivos

Para hoy, está programada la octava fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva, que en primera división tendrá todos sus partidos desde las 15.30. La realización o no de la jornada se confirmará por la mañana, dependiendo del clima y el estado de los campos de juego.

En la zona Norte, el duelo de líderes entre Atlético Ayacucho y Santamarina (que tiene un partido menos) aparece como el choque saliente. En la Sur, el puntero Velense visitará a Argentino de Benito Juárez, buscando dar otro paso para quedarse con este grupo y asegurarse un lugar en el torneo Mayor, que marcará el final de la temporada. Entre sus perseguidores hay dos, Ferrocarril Sud y Grupo Universitario, que jugarán el partido más prometedor de los que habrá en Tandil, al enfrentarse en el estadio Dámaso Latasa.

La programación para hoy es la que se detalla:

Zona Sur:

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Grupo Universitario; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Unión y Progreso; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. San José; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Alumni; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Juarense; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Velense; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Zona Norte:

Cancha de Gimnasia y Esgrima:

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo; 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Santamarina; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Excursionistas; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Estadio Barbieri, de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. Defensores de Ayacucho; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Sarmiento; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Estadio San Martín:

Deportivo Tandil vs. Independiente Rojo; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

POSICIONES

ZONA SUR

Pts. J G E P GF GC

Velense 16 7 5 1 1 14 9

Ferrocarril Sud 13 7 3 4 0 11 4

Grupo 11 7 3 2 2 13 8

Juarense 11 7 3 2 2 8 8

Independiente 10 7 3 1 3 15 10

Unicén 10 7 3 1 3 11 9

San José 10 7 3 1 3 10 9

Loma Negra 10 7 3 1 3 7 9

Villa Aguirre 9 7 2 3 2 8 7

Unión y Progreso 8 7 2 2 3 10 12

Argentino 7 7 2 1 4 8 12

Alumni 1 7 0 1 6 6 25

ZONA NORTE

Pts. J G E P GF GC

Santamarina 16 6 5 1 0 16 8

Atl. Ayacucho 16 7 5 1 1 15 7

Gimnasia 12 6 3 3 0 14 8

Dep. Tandil 12 7 3 3 1 12 9

Excursionistas 9 6 2 3 1 8 7

Sarmiento 9 7 2 3 2 12 11

Botafogo 8 6 2 2 2 13 12

Ateneo Estrada 6 6 2 0 4 8 9

Def. de Ayacucho 5 6 1 2 3 7 9

San Lorenzo 1 6 0 1 5 2 13

Juv. Agraria 1 7 0 1 6 3 20