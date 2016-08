Godoy Cruz logró un éxito ajustado frente a Huracán

Godoy Cruz alcanzó un ajustado éxito ante Huracán por 1 a 0, anoche en Mendoza, por la fecha inaugural del campeonato de fútbol de primera división. El gol del triunfo mendocino lo convirtió el debutante delantero uruguayo Maximiliano Sigales, a los 30 minutos del primer tiempo. El desarrollo del juego en el primer tiempo no contó con ribetes atractivos por la constante presión que ambos equipos ejercieron en la zona de gestación.

De los dos conjuntos, fue Godoy C ruz el que se mostró mejor dispuesto, aunque distante al estilo que le supo imprimir el técnico Sebastián Méndez en el torneo anterior.

Sin embargo, resultó Huracán el que tuvo la primera situación a favor, cuando a los 9 minutos Daniel Montenegro intentó sorprender con un remate desde el borde del área, el que desvió el debutante arquero Roberto Ramírez hacia un costado, cargando Lucio Compagnucci que no supo capitalizar la jugada al tirar desviado.

El equipo ‘tombino’ no se amedrentó y paulatinamente fue creciendo, llegando a inquietar a Marcos Díaz con un remate cruzado de Luciano Abecasis, que el arquero alcanzó a desviar al corner, a los 28 minutos, como aviso de lo que llegaría instantes después.

La apertura del marcador se produjo a los 30, en un contraataque de Godoy Cruz que inició Guillermo Fernández con una cesión para Sigales, que emprendió veloz carrera por la izquierda y al llegar al área remató con violencia, rozando la pelota en Martín Nervo, lo que desvió el tiro hacia la derecha del arquero Díaz, que se había inclinado hacia el sector opuesto.

La ventaja alcanzada por los mendocinos se la pudo considerar justa para la primera etapa por lo esbozado por cada conjunto.

El segundo período tuvo otra fisonomía con los ingresos de Patricio Toranzo por Compagnucci y del debutante Ignacio Pusseto por Alejandro Romero Gamarra, que le otorgaron mayor movilidad y profundidad al ataque de Huracán, en el que el ecuatoriano Julio Angulo, otro que debutó, se mostró movedizo e inquietante.

Ramírez debió esforzarse en varias ocasiones, siendo el disparo rasante de Mauro Bogado el que más lo exigió, a los 16 minutos y a los 38 minutos fue Pusseto, quien desperdició el empate para Huracán, cuando ingreso al área en soledad y ante la salida del arquero remató por sobre el travesaño. El equipo local trató de conservar la ventaja obtenida replegando sus líneas y buscó salir del asedio rival con esporádicos contraataques, sin inquietar en demasía la valla de los visitantes. Finalmente, Godoy Cruz se quedó con los tres puntos con mucho padecimiento, debido a que el conjunto de Parque Patricios mejoró en la segunda etapa y

al menos hizo méritos para la igualdad.

SINTESIS

GODOY CRUZ 1

Roberto Ramírez; Abecasis, Viera, Alvarado y Benítez; Silva, Andrada, Guillermo Fernández y Henríquez; Garro y Sigales. DT: Sebastián Méndez.

HURACAN 0

Marcos Díaz; Araujo, Nervo, Mancinelli y Garré; Bogado y Fritzler; Compagnucci, Montenegro y Romero Gamarra; Angulo. DT: Eduardo Domínguez.

Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza). Arbitro: Federico Beligoy. Gol: PT: 30′ Sigales (GC). Cambios: Ignacio Pusseto por Romero Gamarra (H), Patricio Toranzo por Compagnucci (H); Angel González por Garro (GC); Ezequiel Bonacorso por Abecasis (GC); Norberto Briasco por Bogado (H) y Fabricio Angileri por Henriquez (GC).