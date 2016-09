Gastaldi: “El consejo de la UAR se reunirá en Los Cardos”

El aniversario 50 de Los Cardos, que tendrá como acontecimiento central la fiesta que se realizará en La Rural el 15 de noviembre próximo, genera también eventos especiales que se suman a los festejos programados por el club. Uno de ellos será la reunión que el consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby realizará en Los Laureles, algo fuera de lo común, ya que por lo general la sede de los encuentros de los dirigentes de las diferentes uniones del país tiene como sede a Buenos Aires o alguna ciudad donde se presente el seleccionado para un partido internacional.

Rodolfo Gastaldi, dirigente verde y consejero de la UAR en representación de la Unión de Rugby de Mar del Plata, contó detalles de esta visita especial que recibirá la ciudad.

“Las reuniones del consejo se hacen cada 20 o 30 días. La última había sido en Salta, antes del partido con Sudáfrica, y la próxima va a ser en Londres, cuando jueguen Australia y Los Pumas. Pero es muy raro que la sede salga de Buenos Aires por una cuestión de comodidad para los que se trasladan desde el interior. En Salta hablé con Carlos Araujo, el presidente de la UAR, y le propuse organizar en el club la próxima reunión. Le conté de nuestro aniversario, que nos gustaría recibirlos, que nos conozcan. Me dijo que lo tenía que pensar, pero al otro día, en el grupo de whatsapp puso: ‘Sede de la próxima reunión del Consejo, Tandil’. Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero salvo que surja algún obstáculo importante, vamos a tener a los máximos dirigentes del país en Los Cardos. En un principio iba a ser el primer fin de semana de noviembre, pero surgió un amistoso con Japón que va a jugar Los Pumas antes de la gira por las Islas Británicas. Queremos que la reunión sirva como excusa para que conozcan el club, que vean las actividades que realizamos, y de paso que hagan una visita turística por la ciudad.

Gastaldi se refirió también a otros eventos que servirán para conmemorar el aniversario: “Estamos organizando un partido amistoso con Belgrano Athletic, que seguramente va a ser el 12 de noviembre. Hablé con Sebastián Carroll, el presidente, le comenté que queríamos festejar los 50 años con ellos, por la relación que nos une, por la cantidad de jugadores surgidos en el club que juegan allá, y se mostró encantado con la idea. Queríamos que estuvieran para la fiesta, pero ese día se juega la final del torneo de la URBA y si llega Belgrano obviamente no van a poder estar. También estamos programando una serie de charlas con personajes del deporte, no solo ligados al rugby. Vamos a tener a Mariano Zabaleta contando sus vivencias en el deporte, y también va a venir “Lalo” Galán, el vicepresidente de la UAR, para hablarnos de su libro ‘El Rugby, un juego de valores’”.

En cuanto a su tarea específica en la UAR, Gastaldi explicó detalles de las modificaciones en el sistema de clasificación a los torneos nacionales que se definieron en la última reunión del Consejo: “Fue muy beneficioso para nosotros como Unión. Conseguimos siete lugares y eso es más de lo que imaginábamos. Se creó el Nacional de Clubes B, que va a ser muy competitivo porque la URBA va a tener cinco equipos participando, se van a sumar equipos uruguayos, y de las nueve plazas que le quedaron al Interior, dos son para el Regional Pampeano. Tres equipos van al Torneo del Interior A y dos al TDI B, que se mantienen porque no hay descenso. En el Nacional B y el TDI A sí se pierden plazas. Pero es significativo el número de lugares que conseguimos, porque uniones como Córdoba y Tucumán tienen ocho plazas y nosotros siete. Esperemos poder estar a la altura”.

Por último, habló de competencias nuevas para juveniles y el futuro incierto que tiene el Campeonato Argentino: “Se proyectó un campeonato de Menores de 16 de Desarrollo, que van a jugar las 12 uniones con más jugadores fichados y cuyos clubes no jueguen los regionales, en nuestro caso equipos como Necochea, Pinamar o Campo de Pato. Además, están decididos para el año que viene torneos regionales para M17 y M19.

En cuanto al Campeonato Argentino, es bastante incierta su continuidad. Los jugadores llegan destruidos a esa parte del año y les cuesta encarar una competencia así. Además es un torneo caro, es difícil conseguir sponsors, son pocos partidos y a la televisión no le interesa. En los últimos meses del año se superponen muchas competencias nacionales e internacionales, y eso también atenta contra el interés que genera el campeonato. La gente no va a la cancha, ni siquiera en Tucumán, donde históricamente hubo mucha convocatoria. La realidad es que la mayoría de las uniones quieren un replanteo del torneo porque de esta forma es inviable”.