Floresta, otro objetivo de un Santamarina en alza

Santamarina transita la semana de entrenamientos previa a su tercer partido en la temporada 2016/17 de la B Nacional, el que jugará el próximo sábado como visitante frente a All Boys.

El encuentro se disputará desde las 15.30, en el estadio Islas Malvinas, en el barrio porteño de Floresta. Lo arbitrará Hernán Mastrángelo, quien por primera vez controlará un cotejo de los tandilenses.

El plantel aurinegro cumplió ayer con una práctica en el estadio San Martín.

Santamarina buscará mantener la marcha ganadora tras su victoria del domingo pasado, 2-0 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Mientras Martín Michel se recupera de una dolencia en el gemelo (ayer se movió de manera diferenciada), es muy poco probable que durante esta semana llegue la habilitación para Facundo Callejo.

El local

All Boys tiene un punto en el actual campeonato. Debutó cayendo como local frente a Boca Unidos de Corrientes (0-1, gol del exSantamarina Michael Hoyos) e igualó en Mendoza con Independiente Rivadavia (1-1).

Para su presentación en Cuyo, el entrenador José “Pepe” Romero puso como titulares a Gastón Losa; Pablo Frontini, Emir Faccioli, Sebastián Ibars y Gastón García; Franco Chiviló, Darío Stefanatto (reemplazado por Carlos Ponce), Cristian Canuhé y Ricardo Blanco (autor del gol, luego suplantado por Matías Jaime); Maximiliano Salas y Nelson Da Silva (sustituido por Guido Dal Casón).

La fecha

La tercera fecha de la B Nacional tendrá la siguiente programación y árbitros:

Sábado:

13.35: San Martín de Tucumán vs. Chacarita Juniors, Ariel Penel.

15: Brown de Adrogué vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Diego Ceballos.

15.30: Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Mario Ejarque; All Boys vs. Santamarina, Hernán Mastrángelo; Villa Dálmine vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Nelson Sosa.

17.05: Douglas Haig de Pergamino vs. Nueva Chicago, Luis Alvarez.

17.40: Ferro Carril Oeste vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Pedro Argañaraz.

Domingo:

16: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Flandria, Paulo Vigliano.

16: Atlético Paraná vs. Los Andes, Mariano González.

17: Crucero del Norte de Posadas vs. Instituto de Córdoba, Bruno Bocca.

Lunes:

15.30: Estudiantes de San Luis vs. Argentinos Juniors, Alejandro Castro.