Federer busca su octava corona en la Catedral

El notable tenista suizo Roger Federer, con una colección de 18 torneos de Grand Slam, siete de ellos en Wimbledon, se medirá hoy con el croata Marin Cilic, campeón del US Open en 2014, en la final del torneo más importante del circuito que se juega sobre el césped del coqueto All England Club, en Londres, y en la que intentará agrandar aún más su leyenda con la obtención de la octava corona.

Federer, exlíder del planeta tenis, actualmente ubicado en el quinto puesto del ranking mundial de la ATP, se medirá con Cilic, sexto del escalafón masculino, hoy a partir de las 10.10 (hora de Argentina) con televisación de la señal de cable ESPN.

El crack nacido en Basilea hace 35 años acaparará una vez más la atención de los fanáticos de su tenis excelso, en la que será su undécima final de Wimbledon, donde se coronó por última vez en 2012, también su 29na. definición en un Grand Slam, y si además gana habrá levantado la copa ocho veces, en una carrera brillante en la que coleccionó en total 92 títulos y no deja de sorprender, siempre tiene algo más para ofrecer.

Es que Federer perdió hace un año en las semifinales del All England Club (con el canadiense Milos Raonic) y decidió tomarse una pausa de seis meses para recuperarse de una lesión de rodilla que lo tenía a maltraer.

Regresó en enero, ganó su 18vo. Grand Slam en Australia cuando nadie lo esperaba y estiró su hegemonía en la primavera estadounidense con la conquista de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Su calidad tenística es tanta como su inteligencia, por esa razón evitó la desgastante gira sobre polvo de ladrillo, incluido Roland Garros, para centrarse en el césped y regresó hace quince días con el título en Halle luego de una inactividad de casi tres meses.

En Wimbledon, el tenista que cumplirá 36 años el 8 de agosto, venció sucesivamente al ucraniano Alexandr Dolgopolov; al serbio Dusan Lajovic; al alemán Mischa Zverev; al búlgaro Grigor Dimitrov; al canadiense Raonic y en semifinales al checo Tomas Berdych.

El suizo comparte siete coronas en Wimbledon con el estadounidense Pete Sampras y el inglés William Renshaw. Si hoy le toca festejar, será el tenista con más títulos en singles masculinos en las 131 ediciones del torneo.

Su rival en la final será el croata Cilic, el tenista de juego casi idéntico al tandilense Juan Martín Del Potro, de su misma generación, ya que ambos son clase 1988, que se recuperó anímicamente tras haber perdido el 27 de noviembre pasado la final de la Copa Davis con Argentina, en Zagreb, por un histórico marcador de 3-2.

Cilic intentará torcer una historia muy desfavorable con Federer, puesto que le ganó tan solo una vez, en el US Open 2014 que luego conquistó, y perdió las seis ocasiones restantes: París 2008, Montecarlo y US Open 2011; Shanghai 2012, Canadá 2014 y Wimbledon 2016.

El croata mostró un gran nivel durante las dos semanas del torneo y así venció en fila a los alemanes Philipp Kohlschreiber y Florian Mayer; al estadounidense Steve Johnson; al español Roberto Bautista Agut; al luxemburgués Gilles Muller y al estadounidense Sam Querrey.

“Roger está jugando el mejor tenis de toda su carrera en esta cancha, que es como si fuera su casa, será durísimo sin dudas”, admitió el croata de 28 años y ganador de 17 títulos de la ATP.

La calidad del croata fue reconocida por Federer, quien por un lado aceptó su favoritismo y por otro adelantó que el partido no será un trámite.

“Viví una semana increíble, pero aún falta. La final no será más fácil por el hecho de que no estén Nadal, Murray o Djokovic”, advirtió Federer, quien tendrá una vez más todo el público a favor, rendido a sus pies, en un torneo que parece el patio de su casa, de hecho tiene un récord notable de 100 partidos en All England, con 89 victorias y 11 derrotas. (Télam).-