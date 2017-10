Excursionistas y Velense, por un lugar en el Federal C

Excursionistas y Velense volverán a ser protagonistas centrales en la fecha de la Unión Regional Deportiva, ya que entre ambos estará en juego un lugar en el torneo Federal C 2018. El mismo es para quien sume mejor porcentaje entre la primera y la segunda fase; y ambos equipos luchan palmo a palmo por la clasificación.

El albiverde, líder del octogonal, acumula 35 puntos en 16 partidos (2,187); y los de María Ignacia, 36 unidades en 17 cotejos (2,117).

Si Excursionistas le gana hoy a Santamarina, se clasificará al Federal C. Si no lo hace, le dará la chance a Velense, que lo lograría en caso de vencer a Loma Negra.

De todos modos, ambos equipos tienen su lugar en el torneo Mayor (semifinales de la URD 2017), cuyos finalistas también irán al Federal C, por lo cual sus posibilidades son amplias.

Además del posicionamiento final en el octogonal, hoy se definirán clasificaciones en el Repechaje.

En la zona A, tienen asegurado su lugar en los play off (tercera fase) Grupo Universitario (15 puntos), Sarmiento (14) y Argentino (10). Luchan por el otro lugar Villa Aguirre (8), Defensores de Ayacucho (7) y Alumni (3, con un partido pendiente, que llamativamente todavía no fue programado, frente a Juventud Agraria).

En el grupo B, ya se clasificaron Juarense, Deportivo Tandil y Unión y Progreso (todos con 9 unidades). Por el restante lugar, San José (7) quedará libre y esperará lo que ocurra con Ferrocarril Sud y Ateneo Estrada (ambos con 5). Entre “tricolores” y “papales” la lucha es mano a mano, ya que igualaron 1-1 su partido de esta fase (primer punto a considerar en caso de empate en el cuarto puesto) y los tandilenses aventajan a los ayacuchenses por un gol en la diferencia (segundo punto a tener en cuenta). La única chance del “católico” es que ni Ferro ni Estrada ganen hoy.



Ganó Gimnasia



Gimnasia y Esgrima logró su primera victoria en la segunda fase, al vencer a Independiente por 1-0. Emanuel Corrado fue autor del único gol. Con ese resultado, quedaron con el “8” y el “7” respectivamente para el ordenamiento de octavos de final, instancia en la que ambos jugarán como locales.

La programación

para esta tarde

Segunda fase:

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Velense; 14.30 (6ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Santamarina:

Santamarina vs. Excursionistas; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Cancha de Gimnasia:

Santamarina vs. Excursionistas; 16 (1ra.).

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Atlético Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Grupo Universitario; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Sarmiento; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Ferroviarios:

Alumni vs. Argentino; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Defensores:

Defensores de Ayacucho vs. Botafogo; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Cancha de Unión y Progreso:

Deportivo Tandil vs. Unión y Progreso; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Juarense; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. San Lorenzo; 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente Rojo vs. San José; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).