Excursionistas se afirmó al ganar otra vez de local

Excursionistas dio otro paso hacia el torneo Mayor de la Unión Regional Deportiva, al ganarle ayer a Independiente por 2-1, en el partido adelantado por la quinta fecha de la segunda fase.

La victoria del equipo dirigido por Juan Luis Moreno llegó con goles convertidos por Lucas Ruarte y Diego Pérez Rivero. Los de Gerardo Villar igualaron transitoriamente con tanto anotado por Agustín Olaechea.

Con ese triunfo logrado en su casa, el equipo de barrio Palermo se consolida como líder del octogonal, clasificatorio hacia el cuadrangular final de la temporada. Le lleva cinco puntos a Loma Negra y seis a Velense, sus más inmediatos perseguidores, a los cuales les quedan nueve unidades en juego y que enfrentarán hoy a Unicén (otro con posibilidades) y Gimnasia respectivamente.

Independiente, actual campeón, quedó sin posibilidades en el octogonal. Para revalidar el título logrado en 2016, su única chance es ganar la tercera fase (play off).

La programación de la quinta fecha, tanto en la segunda fase como en el Repechaje, se completará hoy con la siguiente programación:

Segunda fase:

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Unicén: 14.30 (6º) y 16 (1º).

Cancha de Gimnasia:

Gimnasia vs. Velense: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Predio Centenario:

Santamarina vs. Atlético Ayacucho: 12 (6º) y 13.30 (5º).

Cancha de Excursionistas:

Excursionistas vs. Independiente: 11.30 (6º) y 13 (5º).

Santamarina vs. Atlético Ayacucho: 16 (1º).

Zona A del Repechaje:

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Juventud Agraria: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Cancha de Ferroviarios de Juárez:

Alumni vs. Grupo: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Cancha de Defensores de Ayacucho:

Defensores vs. Sarmiento: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Argentino: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Zona B del Repechaje:

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. Juarense: 12.30 (6º), 14 (5º) y 16 (1º).

Cancha de San Lorenzo de Rauch:

San Lorenzo vs. San José: 14 (5º) y 16 (1º).

Cancha de Independiente:

Independiente Rojo vs. Unión y Progreso: 13 (6º) y 14.30 (5º).

-El viernes, Deportivo Tandil 2-Ferrocarril Sud 1 (1°).