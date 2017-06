Etchevarne, emocionado por el triunfo en las sierras

Por Luis Orlando Sánchez

sancheztandil@yahoo.com.ar

Santiago Etchevarne volvió a la victoria en el circuito La Cascada, en una movida final de la clase mayor de APAC. El tandilense recuperó la punta del campeonato y vivió con intensidad el triunfo en sus pagos.

Fue el anterior un fin de semana muy activo para “Santino”, con un sábado en el que trabajó intensamente para estar bien arriba en la clasificación, y el domingo debió pelar temple, astucia y manejo para enhebrar una conquista con sensaciones muy particulares.

El excampeón de la clase B contó con una máquina bien equilibrada, la potencia que le brindó el Messa Sport, la tarea de Néstor Civeira, Fabián Etchevarne, Marcos Moreno, Julián Hansson y el aporte del team SE Competición, que puso el resto.

“Fue un fin de semana intenso, que cerró con un domingo feliz. Quería ganar en Tandil, más allá de la victoria que habíamos logrado en la primera carrera de la temporada. Cambiamos elementos, probamos distintas opciones para recuperar la competitividad del Chevrolet”, le explicó el líder del campeonato a vertigomotorsport.com.

Etchevarne tenía una gran herramienta para la carrera, pero debía prevalecer sobre la Dodge-Chevrolet de López Islas, que tenía las mismas aspiraciones y un potencial similar.

“No era fácil superar a ‘Mataco’ (López Islas). Fue un momento crucial, no podía equivocarme, tenía que mover adelante y era ese instante, porque después sería complicado el sobrepaso. La Dodge no se afirmó bien en la largada, y alcanzamos a poner la ‘Chevy’, llegando adelante a la primera curva. Si no era allí, después iba a ser muy difícil la superación. La carrera se fue armando vuelta a vuelta, se vino Diego (Castañino), por momentos los tres encerrados en seis o siete décimas”, explicó Etchevarne.

Entretenida disputa, con los tres gladiadores al frente, dos motores del “moño” y un Ford dirimiendo el combate en las sierras. “La definición tuvo lindas sensaciones, peleamos los tres de igual a igual. ‘Mataco’ (López Islas) y Diego (Castañino) son grandes pilotos, no te podés descuidar. Por eso estoy feliz, por lo que vivimos y por la entrega del equipo. Desde ‘Chapota’ (Messa), papá (F. Etchevarne), Néstor Civeira, Marcos y Jorge Moreno, Julián Hansson, ‘Cotorra’ Paggi y todo el grupo. Mando un agradecimiento al equipo y a los auspiciantes que me acompañan sin importarles el resultado”, sostuvo el ganador de APAC A en Tandil.