Están los finalistas de la Social Maxi Basket

Los torneos de la Asociación Civil Deportiva y Social Maxi Basket Tandil ya tienen a sus finalistas. En la categoría pre maxi (jugadores entre 30 y 40 años), Social Atenas y Social Pacífico se impusieron en sus series por dos a cero sobre Social Galtech y Social Regatas, respectivamente.

En tanto, en la categoría maxi (mayores de 40) Independiente superó a Social Tecno Milk por dos juegos a cero, mientras que, en tercer partido, Social El Pato Minibús avanzó a la serie decisiva tras vencer a Social Materiales Ciccimarra.

PRE MAXI

SOCIAL GALTECH 39

Sosa, P. 0; Toletti, A. 6; Cevedio, R. 10; Celasco, G. 6; Lester, J. 3; Casco, N. 10 y Tomé, D. 4.

SOCIAL ATENAS 42

Yavorsey, J. 4; Ghibaudo, L. 2; Vacarezza, J. 2; Artola, N. 19; Mangialavori, P. 0; Rusconi, N. 3; Lemma, M. 6; Oliver, J. 0 y Gómez, G. 6.

SOCIAL PACIFICO 58

Jaca, A. 10; Solavaggione, D. 5; Schenfeld, G. 10; Tumini, M. 5; Vecino, L. 7; Gaiada, L. 1; Díaz, S. 20 y Rodríguez, A. 0.

SOCIAL REGATAS 31

Capristo, N. 5; Marchetti, J. 2; Frechero, M. 5; Alonso, G. 6; Vitale, C. 0; Palencia, J. 2; Aguerre, M. 2; García Franqueira, H. 0; Aguierre, L. 7 y Cattani, P. 2.

MAXI

SOCIAL TECNO MILK 41

Miranda, J. 8; Zarini, E. 2; Pasty, R. 4; Giatti, C. 6; Villar, F. 0; López, S. 6; Lanusse, C. 2; Satostegui, D. 4; Minguez, O. 4 e Iturrioz, D. 5.

INDEPENDIENTE 69

Cano, S. 5; Zumpano, D. 0; Jarque, J. 3; Shuit, M. 17; Cano, F. 18; Vouilloz, M. 12; Lester, A. 4 y Fredes, G. 10.

SOCIAL MATERIALES CICCIMARRA 40

Fransoni, C. 2; Larea, C. 4; Rodríguez, S. 9; Puente, P. 7; Chiacchio, N. 8; Molina, F. 2; Enríquez, C. 6 y Capon Junges, P. 2.

SOCIAL EL PATO MINIBUS 56

Fontana, D. 4; Ullúa, C. 4: Arrizabalaga, M. 18; Rodríguez, A. 0; Leunda, F. 11; Carballo, J. 10; Villarreal, M. 0; Aguerre, J. 2 y Mariani, J. 7.

Tercer partido

SOCIAL MATERIALES CICCIMARRA 49

Larea, C. 3; Puente, P. 7; Chiacchio, N. 14; Molina, F. 13; Enríquez, C. 6 y Capon Junges, P. 6.

SOCIAL EL PATO MINIBUS 50

Social El Pato Minibus (50): Arrizabalaga, M. 14; Rodríguez, A. 3; Carballo, J 12; Villarreal, M. 0; Marcovecchio, E. 5: Aguerre, J. 5; Mariani, J. 11.