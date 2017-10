En Villa Italia, Unión se mide con el puntero

Unión y Progreso, entonado por su victoria de hace siete días en el clásico ante Independiente, buscará esta noche su segundo triunfo en el Provincial de Clubes de básquetbol. Desde las 21.30, recibirá al líder e invicto Sarmiento de Coronel Suárez, en uno de los cotejos de la séptima fecha de la zona 1.

Los dirigidos por Carlos Zulberti sacaron adelante el juego ante su clásico adversario en el Duggan Martignoni (78-66), con lo cual no solo le pusieron fin a una racha de cinco reveses consecutivos, sino que obtuvieron una imprescindible inyección anímica para afrontar lo que viene.

En la búsqueda de afianzar su levantada, los de Villa Italia tendrán un durísimo escollo en un adversario que por la primera rueda los superó con amplitud en Coronel Suárez (71-54). En aquel partido correspondiente a la segunda fecha, Maximiliano Sterz fue el goleador de los locales y del encuentro con 22 tantos, mientras que para los tandilenses hubo 16 de Juan Pablo Trapote.

En su más reciente presentación, Sarmiento derrotó como visitante a Juventud Unida de Cañuelas, en juego interzonal con el grupo 2.

Los dirigidos por Mauro Richotti cayeron el lunes como locales ante Huracán de Tres Arroyos (85-77) por el torneo de esa localidad, en cotejo en el cual el entrenador dispuso una alineación “mix”, dándoles minutos a algunos jugadores que no tienen demasiado rodaje en el Provincial.

En Saladillo

En el juego interzonal entre los grupos 1 y 2, Racing de Olavarría visitará hoy a Ciudad de Saladillo, a partir de las 21.30. Dirigirán Luis Ranzini y Pablo Cesio, de la Asociación de Básquetbol de Zárate/Campana.

El resto de las zonas

El siguiente es el cronograma de partidos de la séptima fecha en los otros grupos del Provincial:

Zona 2

Hoy

21: Hogar Social de Berisso vs. Gimnasia de Pergamino.

21.30: Los Indios de Junín vs. Juventud Unida de Cañuelas.

Zona 3

Hoy

21: Somisa de San Nicolás vs. Astillero de Ensenada.

21.30: Regatas de San Nicolás vs. Sportivo Pilar.

Zona 4

21.30: Independiente de Zárate vs. Colón de Chivilcoy.

21.30: Atenas de La Plata vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Interzonal 3-4

21.30: Ciudad de Campana vs. Defensores Unidos de Zárate.

POSICIONES

ZONA 1

PTS J G P

Sarmiento 12 6 6 0

Estrella 10 6 4 2

Racing 9 6 3 3

Independiente 8 6 2 4

Unión y Progreso 7 6 1 5

ZONA 2

PTS J G P

Gimnasia 12 6 6 0

Juventud Unida 9 6 3 3

Los Indios 8 6 2 4

Ciudad (S) 8 6 2 4

Hogar Social 6 5 1 4

ZONA 3

PTS J G P

Somisa 11 6 5 1

Regatas 10 6 4 2

Sp. Pilar 9 6 3 3

Ciudad (C) 8 6 2 4

Astillero 8 6 2 4

ZONA 4

PTS J G P

Atenas 12 6 6 0

CADU Oro 11 6 5 1

Colón 7 6 1 5

Def. de Belgrano 7 6 1 5

Independiente (Z) 7 6 1 5

UNION Y PROGRESO-SARMIENTO



Federico Silveyra

Matías Tracana

Facundo Grutzky

Gastón González

Juan P. Trapote

DT: Carlos Zulberti

Joaquín Tuero

Iván Krenz

Pablo Rodríguez

Carlos Verdechia

Maximiliano Sterz

DT: Mauro Richotti

Cancha: Unión y Progreso.

Arbitros: Noel Leguizamón (Mar del Plata) y Mauro Pereyra (Mar del Plata).

Hora: 21.30.