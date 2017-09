En TGC, se disputó otro medal play a 36 hoyos

El fin de semana se jugó una nueva edición del premio La Segunda Seguros a 36 hoyos medal play en todas las categorías, en el cual resultaron ganadores Stefano Salvati en caballeros scratch; Mateo Rothenberger en 0 a 9; Daniel Fernández en 10 a 16; Pablo Müller en 17 a 24, Ricardo Mauhourat en 25 a 36, Guadalupe Dabós en damas scratch; Martina Biancuzzo en 0 a 18 y Paula Mon en damas 19 a 36 de hándicap.

Este premio se tomó como clasificatorio para el Campeonato del Club y Copa Tandil 2017. Durante el fin de semana hubo dos hoyo en uno, el sábado lo logró Ricardo Martin en el hoyo 9 y el domingo Rodrigo Rotonda en el hoyo 2.

Resultados

La Segunda Seguros 2017

Caballeros

Scratch

1º Stefano Salvati 139

2º Ramiro Goti 141

3º Franco Recarey 144

4º Ramiro Michelini 146

4º Nicolás Mathiasen 146

6º Mateo Rothenberger 147

7º Eduardo Hansson 150

7º Martín Cabrera Gentil 150

9º César Martínez 151

10º Adrián Michelini 152

10º Santiago Carletti 152

12º Rodrigo Rotonda 154

13º Carlos Rodríguez 155

14º Sergio Arenas 156

15º Luciano Farina 157

16º Nicolás Navarro 160

17º Juan I. Nazábal 161

17º Benjamín Dabós 161

19º Leandro Venacio 164

20º Marcelo Venere 166

20º Oscar Jensen 166

22º Felipe Verellén 173

23º Joaquín Pérez Santandrea 176

Caballeros 0-9

1º Stefano Salvati 137

2º Mateo Rothenberger 139

2º Luciano Farina 139

4º Eduardo Hansson 140

4º Adrián Michelini 140

4º Ramiro Michelini 40

7º Ramiro Goti 141

7º César Martínez 141

9º Franco Recarey 142

9º Nicolás Navarro 142

9º Rodrigo Rotonda 142

9º Nicolás Mathiasen142

13º Carlos Domínguez 143

14º Martín Cabrera Gentile 144

14º Sergio Arenas 144

14º Santiago Carletti 144

17º Juan I. Nazábal 145

18º Benjamín Dabós 147

19º Oscar Jensen 148

20º Leandro Venacio 150

20º Marcelo Venere 150

22º Felipe Verellén 159

23º J. Pérez Santandrea 160

Caballeros 10-16

1º Daniel Fernández 134

2º Alfredo Sfilio 138

2º Marcos Benedit 138

4º Enrique Farina 139

5º Joaquín Herrera Vegas 140

5º Felipe Rothenberger 140

7º Bernardo Homps 141

8º Nicolás Pereyra Iraola 142

9º Alejandro Viglezzi 143

10º Pablo Calviño 144

10º Bautista Alessi 144

10º Eduardo Mato 144

13º Rafael Herrera Vegas 145

14º Nicolás Fairbairn 146

14º Raúl Arana 146

14º Ricardo Martín 146

17º Juan M. Manzanel 147

18º Nicolás Navarro (h) 148

18º Julio Goti 148

18º Claudio Simonetti 148

21º Carlos Azpiroz 151

21º Juan I. Larregain 151

24º Pablo Viali 152

25º Manuel Paz 153

25º Fernando Alvarez de Toledo 153

25º Hugo Scarfone (h) 153

28º Sebastián Duringer 156

28º Pedro Luro de Anchorena 156

30º Martín Abella 157

31º Martín Prioletto 158

32º Tomás Herrera Vegas 164

Caballeros 17-24

1º Pablo Müller 137

2º Santiago Prioletto 139

3º Luciano Corres 141

4º Gabriel Larregain 144

4º Oscar Peñalva 144

6º Mateo Noriega 145

7º Atilio Beneitez 146

8º Everardo Erviti 148

9º Enrique Da Costa 149

10º Juan C. García Delillo 150

10º Julio C. Arellano 150

10º Rogelio Rotonda 150

10º Hugo Scarfone 150

10º Luis Lauge 150

10º Diego Macagno 150

10º Diego De Vega 150

17º Héctor Lorenzo 151

17º Santiago Federico 151

17º Luis Bernazza 151

20º Claudio Molina 152

21º Jorge Pérez 154

21º Juan C. Repetto 154

23º Guillermo Bértoli 156

24º José Vilanova 158

25º Lautaro Cerone 168

Caballeros 25-36

1º Ricardo Mauhourat 133

2º Francisco Robles Moyano 134

3º Javier Favre 137

4º Roberto Alvarado 139

5º Pedro Echeverría 151

6º Francisco Espain 152

Damas Scratch

1º Guadalupe Dabós 142

2º Dolores Navarro 157

3º Martina Biancuzzo 159

4º Amalia Masoni 163

5º Lorena López Matta 166

6º Graciela Macaggi 179

7º Dolores Capdepont 182

7º Flavia Herrera Vegas 182

9º Angela Aristrain 188

10º Beatriz García 189

10º Adriana Métola 189

12º Ignacia Sarasola 191

13º María B. Ceriani 195

Damas 0-18

1º Martina Biancuzzo 137

2º Guadalupe Dabós 138

3º Lorena López Matta 144

4º Dolores Capdepont 146

5º Graciela Macaggi 147

6º Dolores Navarro 149

6º Amalia Masoni 149

8º Adriana Métola 153

9º Angela Aristrain 156

10º Ignacia Sarasola 157

11º Flavia Herrera Vegas 158

Damas 19-36

1º Paula Mon 144

2º María J. Caserta 146

3º María D. Santamaría 147

3º María C. Campbell 147

3º Ana M. Domínguez 147

6º Beatriz García 149

7º Mónica Fairbairn 151

7º Silvia Machiarena 151

9º María B. Ceriani 155

10º Liliana De Araquistain 158

11º Irene Equiza 162

11º María Walther 162

11º Gabriela Parada 162

14º Beatriz López Vilaclara 163

Próximos torneos

Mañana: Hasta el Moño y Sambuks, 9 hoyos medal play.

Sábado y domingo: Campeonato del Club y Copa Tandil 2017, match eliminatorios.