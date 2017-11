“En la Uni hay un gran sentido de pertenencia”

Mariano Larragneguy es uno de los referentes de Unicén, que mañana afrontará una parada brava frente a Atlético Ayacucho, por el torneo de la Unión Regional Deportiva. El volante, de 34 años, lleva quince en el fútbol grande local, desde que apareció en 2002 en Figueroa. Analizó la campaña actual de su equipo, con ilusión de repetir o mejorar las anteriores y coronar el trabajo que se hace en todas las categorías

.

-Otro tramo final de campeonato los encuentra en la pelea.

-Sí, es el cuarto año que la Uni está entre los mejores y la idea del grupo es ser campeón. No estuvimos lejos en la zona que ganó Velense ni en el octogonal que ganó Excursionisas.

-¿Tuvieron altibajos durante la temporada?

-Algunos tuvimos, pero en general el campeonato es parejo y es lógico dejar puntos en el camino. Nos pasó que empatamos o perdimos con equipos de la parte baja de la tabla. Sacando a Independiente, que está uno o dos escalones por encima, el resto somos parejos.

-¿En los últimos cruces sufrieron más de la cuenta?

-Jugamos muy mal con Juarense, un día de mucho viento, y terminamos ganando por penales. Y con Loma Negra no era para ir perdiendo por dos goles, descontamos enseguida y lo terminamos dando vuelta. Fue un premio a buscar siempre jugando por abajo, sin desesperarnos.

-¿Cómo imaginás que será el partido con Atlético?

-Va a ser un rival duro, que siempre está en las instancias finales. Mantiene una base, nombres que se repiten a través de los años y saben a qué juegan. La Uni también se caracteriza por eso, con el agregado de chicos como Valentín Depietri, Facundo Pérez y Genaro Rodríguez. Esa continuidad da sus frutos, con casos como los de Cachete Coldeira y los Melli Salas, que son muy jóvenes y ya tienen experiencia en Primera.

En cuanto al partido, creo que Atlético nos va a esperar, saben defenderse y aprovechan bien las oportunidades que tienen.

-¿Qué virtudes tiene la Uni?

-El juego por abajo y no perder la paciencia. Además, contamos con Valentín que en cualquier momento puede desequilibrar. De mitad de cancha para adelante tenemos un poderío importante y tratamos de no desarmarnos atrás

-¿Tu forma de juego cambió al tener tantos chicos rápidos alrededor?

-A medida que pasa el tiempo, todos vamos perdiendo potencia y velocidad. Walter (Cantero) necesitaba que me moviera delante de la línea de defensores, como para tener una salida limpia, con dos volantes internos cerca mío, así que me fui adaptando a esa función.

-¿Ya hace varios años también tuviste campañas destacadas en Unicén?

-En 2008 o 2009 había descenso y nos salvamos por dos puntos, con José Solimanto de técnico. Después nos metimos en los cruces y llegamos hasta la final con Independiente, que nos ganó 1 a 0 en el estadio. Y en 2010, ya con Walter, llegamos invictos a la final del primer torneo y nos ganó Sarmiento. Allá nos ganaron 3 a 2 y acá jugamos el peor partido del año, perdimos 5 a 0.

-¿Hoy son un club mucho más completo que en aquellos tiempos?

-Pasa que hay una identificación de los jugadores más chicos con los más grandes. Salvo Esteban Bonarrigo, Matías Méndez, Agustín Aguirre y yo, el resto del plantel de Primera viene de la escuelita de fútbol. Por eso, en la Uni hay un gran sentido de pertenencia.

Mi nene va a la escuelita de fútbol y sus ídolos son Agustín Coldeira y Valentín Depietri, pibes a los que vi crecer y con los que comparto equipo. Los chiquitos ya lo toman de esa manera, los padres se involucran mucho y todo eso suma para ir creciendo.

-Les falta coronarlo con un título en Primera.

-Sí, ganamos un play off en 2015 contra Ateneo Estrada, en Ayacucho, pero nos falta algo más. Ojalá lo podamos coronar este año.