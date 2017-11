En Independiente, el circuito junior finalizó con el Master

El fin de semana, en el lawn tennis del club Independiente, se jugó el Master de fin de año correspondiente al circuito junior que se disputó durante todo 2017 en la entidad rojinegra.

Esta competencia, para niños y niñas, agrupó a los mejores cuatro jugadores de cada categoría.

Para lo que resta del año, está previsto que se organice una serie de actividades recreativas como lo será un campamento, encuentro de padres e hijos y un día de pileta en la entidad rojinegra. Luego llegará el tiempo de las vacaciones.

Los organizadores del circuito junior, por este medio, agradecen y felicitan a los jugadores que participaron durante el año.

Ganadores del Master

Caballeros

Sub 10 A: Felipe García Quevedo.

Sub 10 B: Tobías Jauretche.

Sub 12 A: Matías Quevedo.

Sub 12 B: Ramiro Oliverio.

Sub 14 A: Tomás Almaraz.

Sub 14 B: Joaquín Altamiranda.

Sub 16 A: Facundo Cruz.

Sub 16 B: Manuel Poliszuk.

Sub 18 B: Benjamín Pendás.

Damas

Sub 10: Catalina Folgueiro.

Sub 12: Jazmín Quiñonez.

Sub 14-16: Carolina Pérez.