En hockey, Uncas se adueñó de la mayor cantidad de títulos

El hockey de Uncas cerró un año a puro festejo. Después de caer en la definición del play off con Remo de Azul (por penales, tras empatar 2-2) se impuso en el choque que definió el título anual de primera división de la Federación Tandilense de Hockey. El club del paraje Los Manantiales ganó 2-0, con goles convertidos por Ana Boeris y María Eugenia Civalleri.

Las dirigidas por Roberto Spath tuvieron como integrantes a Ailén Artiles, Ana Boeris, Florencia Bonadeo, Melina Buide, Clarisa Castaño, María Eugenia Civalleri, Analía Décima, Julieta Décima, Rocío Escudero, Micaela Fernández, Virginia Gallardo, Daniela González, Dolores Guerrero, Lucía Lazarte, Ailín Ramírez, Laura Soto (capitana) y Lucila Zocchi.

En semifinales, Uncas le había ganado a Los Cardos, 3-1; mientras que Remo dio cuenta de Independiente, 2-1.

En Intermedia, en tanto, el título fue para Independiente, vencedor de Remo por 3-0 en la final. Estefanía Salvatierra, Carolina Blanco y Macarena Salvatierra fueron autoras de los goles para las rojinegras, dirigidas por Daniel Hansen.

Los resultados de las finales en el resto de las categorías fueron los siguientes:

Sub 18: Uncas 2 (Zoé Franceschetti y Luisina Cavalleri)-Remo de Azul 0.

Sub 16: Uncas 1 (Sofía Ballini)-Club Saladillo 0.

Sub 14: Club Saladillo 5 (Pilar Cortopassi, Maite Castellani -2-, María Inés Colomba y Francina Fuillerat)-Los 50 1 (Brisa Bruggesser).