En el Tandil Golf Club se jugó un medal play a 36 hoyos

El fin de semana, con más de un centenar de personas, se disputó el Premio Cardón a 36 hoyos medal play por categorías.

Los viernes de este mes serán de Hasta el Moño pizzas y sambucks postres, en 9 hoyos medal play.

Resultados

Premios Cardón

36 hoyos medal play

Caballeros 0-16

1º Esteban Carletti 142

2º César Martínez 143

3º Stefano Salvati 144

4º Osvaldo Dadiego 147

4º Hernán Cagnoli 147

6º Alfredo Sfilio 150

7º Francisco Gutiérrez 152

8º L. Herrera Vegas 154

9º Sergio Agostini 156

9º Pablo Calviño 156

11º Raúl Arana 162

12º Eduardo Mato 164

Caballeros 17-36

1º Lautaro Cerone 136

2º Carlos Spósito 139

3º Guillermo Bértoli 144

3º Juan C. García Delillo 144

3º Rogelio Rotonda 144

6º Andrés Alonso 146

7º Raúl Fernández 147

7º Julio C. Arellano 147

9º Juan E. Sainz 148

10º Diego Noguer 150

11º Juan C. Sanguinetti 159

11º Francisco Espain 159

13º Diego Vinagre 162

14º Roberto Alvarado 166

14º Marcos Possak 166

16º Gustavo Loza 172

17º José González 194

Damas 0-18

1º Lorena López Matta 151

2º Angela Aristrain 156

3º Ignacia Sarasola 158

4º Graciela Macaggi 159

Damas 19-36

1º Ana M. Domínguez 149

1º Claudia Ripani 149

3º Paula Mon 152

3º María J. Caserta 152

5º Marina Matte 153

6º María B. Ceriani 159

7º B. López Vilaclara 163

8º Gabriela Parada 165

9º María C. Campbell 167

10º María E. Conde 188

Próximos torneos

Mañana: Hasta el Moño & Sambucks a 9 hoyos medal play.

Sábado: TGC a 18 hoyos medal play.

Domingo: TCG a 18 y 9 hoyos medal play.