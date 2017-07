En el Berroeta, Velense busca dar un paso clave

Velense visitará hoy a Independiente, que intentará acercarse a la punta de la zona Sur, en el partido que dará comienzo a la décima fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva.

El encuentro se disputará desde las 20.30, en el estadio Berroeta, y su adelantamiento obedece a la participación de los rojinegros en el Federal B.

El equipo de María Ignacia, que es dirigido por Nazareno Rebollo, marcha al frente de su grupo. Le lleva tres puntos de ventaja a su escolta, Unicén, e incluso tiene un cotejo pendiente frente a Argentino de Benito Juárez, por la octava jornada.

El rojinegro de Gerardo Villar tiene cinco puntos menos que su rival de esta noche y tiene como objetivo inmediato asegurarse un lugar entre los cuatro primeros de su zona.

El grueso de la jornada será el próximo sábado, con estos horarios:

Zona Sur:

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Unión y Progreso; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Grupo Universitario; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Argentino; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Juarense; 14 (6ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Ferroviarios:

Alumni vs. San José; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Velense; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Zona Norte:

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Excursionistas; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Gimnasia y Esgrima:

Gimnasia y Esgrima vs. Ateneo Estrada; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Estadio Barbieri, de Ayacucho:

Sarmiento vs. Santamarina; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Defensores de Ayacucho; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Independiente Rojo; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Para el domingo, quedará otra jornada en cancha de Gimnasia y Esgrima. Se enfrentarán Deportivo Tandil y San Lorenzo de Rauch; 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).