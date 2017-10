En casa, Santamarina quiere su primer triunfo

Santamarina buscará esta noche su primer triunfo de la temporada en la B Nacional, cuando desde las 20.30 reciba en el estadio San Martín a Atlético de Rafaela, en cotejo correspondiente a la quinta fecha.

El aurinegro presentará tres modificaciones respecto a la caída sufrida el domingo en su visita a Deportivo Morón (1-0). Dos de ellas estarán en la zona de volantes, con el ingreso de Agustín Cardozo y Ezequiel Barrionuevo, en lugar de Sebastián Balmaceda y Francisco González Metilli.

La restante será en el ataque, sector en el que reaparecerá Braian Guille, quien en la caída ante el “Gallito” cumplió la fecha de suspensión que se le asignó tras ser expulsado en el empate ante Mitre de Santiago del Estero.

Rafaela, recientemente descendido, suma 7 puntos, siendo uno de los seis escoltas del líder Brown de Adrogué. En su más reciente presentación, derrotó el lunes como local a Sarmiento de Junín por 2-0 con tantos de Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo.

El resto



La quinta fecha de la B Nacional tendrá hoy otros tres partidos. Jugarán Agropecuario de Carlos Casares vs. Ferro Carril Oeste (desde las 16), Deportivo Riestra vs. Quilmes (17.05) e Instituto de Córdoba vs. Aldosivi de Mar del Plata (18).

Mañana lo harán Nueva Chicago vs. Deportivo Morón (14.35), Flandria vs. Brown de Adrogué (15.30), Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (16), Estudiantes de San Luis vs. Boca Unidos de Corrientes (17), Gimnasia de Jujuy vs. Villa Dálmine (17) y Almagro vs. All Boys (18).

El cierre estará dado el lunes con San Martín de Tucumán vs. Mitre de Santiago del Estero (17) y Los Andes vs. Sarmiento de Junín (21.05). Le corresponde fecha libre a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

SANTAMARINA-RAFAELA



Joaquín Papaleo

Agustín Politano

Alfredo González

Salvador Sánchez

Fernando Biela

Leonardo Fredes

Agustín Cardozo

Leonel Pierce

Ezequiel Barrionuevo

Martín Michel

Braian Guille

Héctor Arzubialde

Ramiro Macagno

Lucas Blondel

Wilfredo Olivera

Stefano Brundo

Nicolás Dematei

Enzo Gaggi

L. Pitinari o F. Soloa

Emiliano Romero

Jorge Velázquez

Maximiliano Casa

Gonzalo Klusener

Lucas Bovaglio

Cancha: estadio San Martín.

Arbitro: Yamil Possi.

Hora: 20.30.

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Brown (A) 10 4 3 1 0 6 2

Rafaela 7 4 2 1 1 6 3

Aldosivi 7 4 2 1 1 6 4

Gimnasia (J) 7 4 2 1 1 4 2

Chicago 7 4 2 1 1 4 4

Quilmes 7 4 2 1 1 2 2

Juv. Unida (G) 7 4 2 1 1 3 4

Brown (PM) 6 4 2 0 2 6 3

Villa Dálmine 6 3 2 0 1 4 1

Agropecuario 6 3 2 0 1 4 3

Almagro 6 4 2 0 2 5 4

San Martín (T) 6 4 1 3 0 2 1

Instituto 6 4 2 0 2 4 4

Ind. Rivadavia 5 4 1 2 1 4 3

Los Andes 5 4 1 2 1 2 2

Dep. Morón 5 4 1 2 1 2 3

Mitre (SdE) 4 3 1 1 1 2 2

Estudiantes (SL) 4 4 1 1 2 2 3

All Boys 4 4 1 1 2 2 5

Ferro 3 4 1 0 3 2 5

Boca Unidos 2 4 0 2 2 2 6

Sarmiento (J) 2 3 0 2 1 0 2

Santamarina 1 4 0 1 3 2 5

Flandria 0 3 0 0 3 0 5

Riestra -15 3 1 2 0 6 4

PROMEDIOS

Pts. PJ Prom.

Agropecuario 6 3 2.000

Aldosivi 7 4 1.750

Quilmes 7 4 1.750

Rafaela 7 4 1.750

Brown (A)103 69 1.492

Brown (PM) 159 111 1.432

Nueva Chicago 97 69 1.405

Ferro 156 111 1.405

Santamarina 155 111 1.396

San Martín (T) 67 48 1.395

Gimnasia (J) 152 111 1.369

Almagro 94 69 1.362

Los Andes 148 111 1.333

Mitre (SdE) 4 3 1.333

Villa Dálmine 146 110 1.327

Instituto 147 111 1.324

Juv. Unida (G) 144 111 1.297

All Boys 143 111 1.288

Ind. Rivadavia 143 111 1.288

Boca Unidos 141 111 1.270

Dep. Morón 5 4 1.250

Estudiantes (SL) 138 111 1.243

Flandria 56 47 1.191

Sarmiento (J) 2 3 0.666

Riestra -15 3 -5.00