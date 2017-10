En Balcarce, un Independiente en caída libre sufrió su quinta derrota al hilo

Independiente no consigue ponerle fin a su racha negativa en el torneo Federal B. Ayer, en Balcarce, le adosó la quinta derrota consecutiva, cayendo por 1-0 ante Racing por la decimotercera fecha de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

Cristian Manuel, a los 31 minutos de la segunda etapa, anotó el gol mediante un tiro libre que se desvió en el camino y dejó sin chances a Gonzalo Casas.

Con este revés, los rojinegros comienzan a mirar de reojo la lucha por la permanencia, ubicándose seis puntos por encima de los colistas Norberto de la Riestra y El León (descenderá el último del grupo).

La etapa inicial se desarrolló bajo un trámite de paridad. Como principales argumentos, Racing mostró el despliegue de Franco González en la zona de volantes, el criterio de Franco Duffard a la hora de la distribución, y la movilidad de los delanteros Ever Ullúa y Cristian Manuel.

El conjunto tandilense lo contrarrestó con el buen trabajo de Matías Petersen, Nicolás Trasante y Mariano Disipio en el mediocampo, más la presencia siempre amenazante de su goleador en la campaña, Juan Ignacio Turri.

Si bien en esos 45’ iniciales hubo poco en cuanto a acciones de riesgo, Independiente halló cierto desnivel cuando atacó sobre el sector derecho.

A los 26’ el palo devolvió un tiro libre de Ullúa, y posteriormente lo tuvo Petersen cabeceando apenas desviado tras un centro desde la derecha.

Cerca del descanso, se lo perdió Cristian Manuel, definiendo cerca de un palo ante la salida de Casas, tras una jugada en la que también participaron Juan Bagazzette y Ullúa.

El arranque del complemento mostró a un Independiente más decisivo. El equipo de Gerardo Villar ganó metros ante un rival replegado que apostaba a las réplicas para usufructuar la velocidad de sus atacantes.

Ese dominio territorial no se tradujo en acciones de riesgo sobre el arco de Ezequiel Pardo, por la falta de ideas y precisión en los metros finales. En la única clara, Petersen volvió a ser protagonista, exigiendo la notable respuesta del golero local.

Esa jugada despabiló a Racing, que comenzó a discutir el protagonismo en el desarrollo, adelantándose en el campo. A los 29’, lo tuvo Ullúa pero no supo capitalizar el pase de Franco González y dos minutos más tarde llegó la apertura del marcador. Matías Gogna derribó a Cristian Manuel, quien se encargó de ejecutar el tiro libre que les dio el triunfo a los suyos. El desvío en el camino contribuyó decididamente con la conquista al descolocar a Casas.

Con la ventaja, Racing ganó en tranquilidad y firmeza, así soportó sin mayores sobresaltos el desordenado avance de Independiente. Incluso, los locales dispusieron de un par de réplicas para ampliar el margen de su diferencia, algo que no ocurrió por cierta falta de lucidez en la puntada final.

RACING 1-INDEPENDIENTE 0

(7) Ezequiel Pardo

(5) Facundo Cinalli

(6) Manuel Madrid

(5) Gastón Doménico

(5) Martín Molina

(5) Juan Bagazzette

(7) Franco Duffard

(7) Franco González

(6) Matías Pasquale

(6) Ever Ullúa

(6) Cristian Manuel

Mariano Felices

Gonzalo Casas (6)

Jonathan Abalos (5)

Matías Gogna (6)

Martín Camio (5)

Gerardo Krüger (5)

Matías Petersen (7)

Mariano Disipio (6)

Nicolás Trasante (5)

Simón Safenreiter (6)

Juan I. Turri (6)

Mariano Rodríguez (5)

Gerardo Villar

Cancha: estadio General Balcarce. Arbitro: Marcelo Sanz, de Mar del Plata (6). Gol: ST: 31’ Manuel (R). Cambios: en Racing: Santiago Aguilar por Pasquale y Bautista Nazutti por Bagazzette. En Independiente: Lucas Porta por Krüger y Matías Parolari por Abalos.

La figura

Franco Duffard

Distribuyó con criterio y fue el termómetro del equipo balcarceño. Su posición marcó siempre una referencia para los locales.

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Indep. (SC) 25 13 7 4 2 23 12

Círculo 24 13 7 3 3 16 13

Kimberley 23 13 6 5 2 21 12

Racing 20 13 6 2 5 18 13

Argentinos 20 13 6 2 5 15 16

El Porvenir 18 13 5 3 5 11 12

Indep. (T) 16 13 4 4 5 13 11

Ferro 13 13 3 4 6 13 18

De la Riestra 10 13 3 1 9 16 29

El León 10 13 2 4 7 14 24

PROXIMA FECHA

Independiente (T) vs. Kimberley

Argentinos vs. El León

De la Riestra vs. El Porvenir

Círculo Deportivo vs. Racing

Independiente (SC) vs. Ferro Carril Roca