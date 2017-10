Empieza una fecha con varias cosas por definir

El partido que jugarán hoy Gimnasia y Esgrima e Independiente, en cancha del “Lobo”, le dará inicio a la séptima fecha (última) en el segundo tramo de la Unión Regional Deportiva. El cotejo de primera división está programado para las 14.50; en una jornada que incluirá los de quinta (a las 13) y sexta (16.45).

Entre las cuestiones a resolver estará la primera plaza de la URD al Federal C 2018, a la cual aspiran Excursionistas (la logrará si gana) y Velense (necesita ganar y que no lo haga el albiverde).

La programación de mañana:

Segunda fase:

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Atlético Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Velense; 14.30 (6ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Santamarina:

Santamarina vs. Excursionistas; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Cancha de Gimnasia:

Santamarina vs. Excursionistas; 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Grupo Universitario; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Sarmiento; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Ferroviarios:

Alumni vs. Argentino; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Defensores:

Defensores de Ayacucho vs. Botafogo; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Cancha de Unión y Progreso:

Deportivo Tandil vs. Unión y Progreso; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Juarense; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. San Lorenzo; 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente Rojo vs. San José; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Sanciones

Las sanciones en primera división:

Tres fechas: Esteban Ocaño (Defensores) y Gonzalo Talamona (Gimnasia).

Dos fechas: Joaquín Elia (Loma Negra), Luciano Madrid (Alumni), Lucas Correa (Alumni).

Dos fechas por acumulación de amonestaciones: Alejandro Atela (Atlético).

Una fecha: Pedro Murrone (San José), Lautaro Palma (Ferro), Santiago Fuentes (Velense), Juan Kwist (Unicén), Luciano Gómez (Botafogo) y Víctor Conqueiro (Villa Aguirre).

Una fecha por acumulación de amonestaciones: Agustín Mazzola (Santamarina), Nicolás Allende (Santamarina), Julián Palmieri (Santamarina), Lucas Peralta (Grupo), Agustín Pedrueza (Grupo), Facundo Manriquez (Grupo), Juan Islas (Grupo), Gastón Caballero (Unión), Claudio Fuentes (Velense), Genaro Rodríguez (Unicén), Mariano Larragneguy (Unicén), Valentín Depietri (Unicén), Julio Angelieri (Unicén), Nicasio Elia (Loma Negra), Juan Constantin (Loma Negra), Marcos Aberastegui (Villa Aguirre), Joaquín Didío (Sarmiento), Facundo Ledesma (Gimnasia), Agustín García Mancini (Deportivo Tandil) y Juan Laxalde (Deportivo Tandil).

En cuanto a integrantes de cuerpos técnicos de primera división, las sanciones fueron:

Tres partidos: Mauro López (ayudante de campo de Loma Negra).

Dos partidos: Martín Albert (ayudante de campo de Villa Aguirre).

Un partido: Nazareno Rebollo (director técnico de Velense), Sebastián González (director técnico de Loma Negra) y Fernando Aramburu (director técnico de Gimnasia).

Además, fue suspendido por un partido el árbitro Marcos Altamiranda, en base al artículo 270D (confección incorrecta de planilla).