El Valle de Tandil tuvo otro medal play a 36

El fin de semana, en El Valle de Tandil Golf Club, se disputó el premio Tandil Neumáticos y Servicios, que sirvió también para la clasificación del club por parejas.

Fue un torneo a 36 hoyos medal play, en el cual sobresalió en la categoría scratch la dupla integrada por Agustín Acuña y Stefano Salvati.

En la de 0 a 11 de handicap, se impuso Nicola Parasuco, con su hijo Nicolás. En la de 12 a 36, prevalecieron Pablo Peredo y Claudio Murillo.

Categoría scratch

Fourball clásico

1° Acuña-Salvati 128

2° Acuña–Arana 134

3° Parasuco-Conforti 141

4° Barreto–Michelli 146

4° Funaro–Pastor 146

6° Parasuco–Parasuco 148

6° Papuccio–Quillehauquy 148

8° Salvi–Cuviller 149

9° Alvarez–Masoni 151

10° Jarque–Fernández 155

11° Scaminacci–Cobo 156

12° Palencia–Parasuco 157

13° Marín–Cuthill 158

14° Legarreta–Córsico 166

Categoría hasta 11 de handicap

Fourball clásico

1° Parasuco-Parasuco 126

2° Barreto-Michelli 128

2° Acuña-Salvati 128

4° Acuña–Arana 130

5° Parasuco-Conforti 131

5° Salvi–Cuvillier 131

7° Papuccio-Quillehauquy 132

8° Funaro-Pastor 136

8° Marín–Cuthill 136

10° Scaminacci-Cobo 138

11° Jarque-Fernández 139

11° Palencia-Parasuco 139

13° Alvarez–Masoni 141

14° Legarreta-Córsico 144

Categoría 12 a 36 de handicap

1° Peredo-Murillo 126

2° Paskvan-Pastormerlo 132

3° Boyne-Favre 133

4° Tornatore-Pardo 134

5° Viali-Moro 136

6° Bravo-Armani 138

7° Possak-Robles 140

8° Bepmale-Keimel 151

9° Zubeldía-Berardi 157

Match para definir los campeones



Categoría Scratch

-Agustín Acuña-Stefano Salvati vs. Nicola Parasuco-Nicolás Parasuco.

-Tobías Acuña-Miguel Arana vs. Ignacio Funaro-Maximiliano Pastor

Categoría hasta 11 de hándicap

-Sergio Barreto-Tomás Michelli-Sergio Palencia-Pablo Parasuco.

-Claudio Papuccio-Carlos Quillehauquy vs. Enrique Marín-Juan Cuthill.

-Mariano Parasuco-José L. Conforti vs. Julián Jarque-Luciano Fernández.

-Hernán Salvi-Gastón Cuviller vs. Hugo Scaminacci-Ramiro Cobo.

Categoría 12 a 36 de hándicap

-Pablo Peredo-Claudio Murillo vs. Leonardo Bepmale-José Keimel.

-Jorge Tornatore-Darío Pardo vs. Pablo Viali-Fernando Moro.

-Daniel Boyne-Juan C. Favre vs. David Bravo-Walter Armani.

-Marcos Paskvan-Salvador Pastormerlo vs. Marcos Possak-Norman Robles.



Próximos torneos

El Valle de Tandil tendrá este fin de semana dos días concurridos con competidores locales y de otras ciudades. En primer lugar, se disputarán los match para definir quiénes son los campeones de 2017 por parejas. Para quienes no clasificaron habrá un medal play con categoría mixta y, como se realiza todos los años, la empresa TAGA traerá un contingente de jugadores a participar de un torneo interno solo para visitantes.