El temporal truncó el final del Seven Fernando Varela

El Seven Fernando Varela fue otra de las “víctimas” del fuerte temporal que ayer azotó la ciudad, con importantes daños materiales e inconvenientes de todo tipo. Ayer debía definirse la competencia en La Rural, tras la jornada clasificatoria que se había desarrollado el sábado, pero las condiciones adversas del clima y un pronóstico desfavorable para todo el día hicieron que los organizadores tomaran la decisión de suspender el torneo y dejarlo sin definición.

Ayer por la mañana, cuando la gente de Los 50 llegó al predio de La Rural para evaluar los daños que había dejado una noche de tormenta muy fuerte, se encontraron con un mal panorama, la rotura de un vidrio en el club house y la voladura de la enorme carpa que se había dispuesto para la fiesta de la noche del sábado. Así, se les hizo difícil continuar con el evento, sobre todo porque no había indicios de que mejorara el clima durante la tarde

Sobre el final de la primera jornada hubo una fuerte lluvia, que no impidió el desarrollo de los últimos partidos, pero las fuertes ráfagas de viento que se sumaron durante la noche y toda la mañana cambiaron el programa para la organización, que mediante un comunicado anunció la suspensión definitiva del evento: “Por decisión de la comisión directiva del club Los 50 y debido al alerta meteorológico emitido por la Dirección de Defensa Civil, lamentamos informar que nos vemos obligados a suspender la segunda jornada del Seven Fernando Varela. Hasta último momento estuvimos trabajando para llevar adelante la competencia, pero las condiciones adversas del clima y el mal pronóstico a corto plazo nos obligaron a ir en esa dirección.

Agradecemos a los sponsors, deportistas y amigos que forman parte de este seven, pero entendemos que la seguridad de los participantes está por encima de todo”.