El Tandil Auto Club no fue invitado a la licitación

Un tema que hizo ruido en las últimas horas fue la exclusión del Tandil Auto Club de la licitación programada por la comisión directiva de la Mayores del Sudeste para la carrera especial. El titular de la entidad serrana se mostró disgustado con la decisión.

Sorprendió a propios y extraños la eliminación de la entidad serrana, una de las más legendarias del país, con prolífica historia en el automovilismo zonal y nacional, quedando marginada de la “subasta” por la carrera especial a llevarse a cabo en agosto. Hoy, en Gonzales Chaves, se ofrecerá al mejor postor la carrera reservada de los pilotos.

La competencia llevada a cabo el 14 de mayo fue el móvil para que el grupo del Sudeste aplicase todo el rigor sobre la entidad que comanda Omar García, “borrando” de un plumazo al T.A.C.

En aquella oportunidad, los propios actores estuvieron a punto de no participar en Tandil luego de las precipitaciones que dejaron comprometido el circuito La Cascada, incluso fueron a una acalorada votación para ver los pasos a seguir. Si bien resultó favorable la posición de los pilotos, concretándose la kermesse, la mesa chica de las Mayores quedó con la sangre en el ojo, y se guardó bajo siete llaves, un as para sancionar a la institución de las sierras. “Nos sorprendió la decisión de las Mayores de no cursarnos invitación para la licitación de la fecha especial. Si la causa fue el estado del circuito en la carrera del mes pasado, la determinación de correr fue de los pilotos, de nuestra parte sugerimos postergar siete días el evento, ya que las precipitaciones caídas el día anterior a la carrera habían dejado complicado el circuito. Es una pena, porque el Tandil Auto Club tiene una rica trayectoria en el automovilismo”, le comentó el titular del T.A.C. Omar García, a vertigomotorsport.