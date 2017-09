El rojinegro jugará mañana con un cambio

Independiente asumirá mañana su cuarto compromiso como visitante en el torneo Federal B, cuando desde las 15 visite a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en uno de los cotejos de la novena fecha -última de la primera rueda- de la zona B, en la Región Pampeana Sur. El bahiense Leonardo Villamil será el árbitro del cotejo.

El rojinegro presentará una modificación respecto al triunfo del domingo ante Ferrocarril Roca de Las Flores (2-0), con el ingreso de Matías Southwell, quien sustituirá a Nicolás Trasante, afectado por una dolencia en su tobillo.

De esta manera, el entrenador Gerardo Villar dispuso una formación integrada por Gonzalo Casas; Jonathan Abalos, Matías Gogna, Mariano Disipio y Gerardo Krüger; Mariano Rodríguez, Matías Petersen, Rodrigo Baquero y Southwell; Lucas Porta y Juan Ignacio Turri.

Círculo Deportivo, dirigido por Alexis Matteo, iniciará el cotejo con Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Andrés Blanco, Santiago Arrachea y Gonzalo Quiroga; Daniel Beguiristain, Silvio Vedda, Diego Hidalgo y Matías Leguizamón; Enzo Vértiz y Matías Atlante.

Serán dos cambios respecto a la derrota ante Argentinos de 25 de Mayo. Ingresarán Beguiristain y Leguizamón por Martín Prado y Leandro Parra.

Empieza la fecha

La novena jornada de la zona B se iniciará hoy en San Clemente del Tuyú, donde El Porvenir recibirá desde las 15 a El León de General Madariaga.

Los otros tres cotejos se disputarán mañana. Jugarán Ferro Carril Roca de Las Flores vs. Kimberley de Mar del Plata (a partir de las 11), Independiente de San Cayetano vs. Argentinos de 25 de Mayo (15.30) y Racing de Balcarce vs. Norberto De la Riestra de 25 de Mayo (16).

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Indep. (T) 16 8 4 4 0 11 4

Indep. (SC) 15 8 4 3 1 13 7

Kimberley 13 8 3 4 1 12 6

Racing 13 8 4 1 3 9 7

Círculo 13 8 4 1 3 12 11

El Porvenir 10 8 3 1 4 6 8

Argentinos 10 8 3 1 4 9 11

De la Riestra 7 8 2 1 5 12 17

El León 6 8 1 3 4 8 13

Ferro 6 8 1 3 4 3 9