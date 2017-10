El plantel aurinegro cortó las prácticas por la deuda

Como medida de reclamo por el dinero que se le adeuda, el plantel de Santamarina que compite en la B Nacional optó por no entrenarse ayer.

Los futbolistas se reunirán hoy entre ellos y luego se juntarán con la dirigencia en pos de encontrar una solución.

El aurinegro, que viene de lograr la primera victoria de su campaña, debe presentarse el domingo por la sexta fecha, visitando desde las 17 a Boca Unidos de Corrientes, con arbitraje de Mario Ejarque.

Habilitación

A través de la habilitación emitida por Aprevide, Santamarina podrá disputar como local en el predio Centenario sus partidos de primera división de la Unión Regional Deportiva.



La fecha

La sexta fecha de la B Nacional comenzará mañana y concluirá el lunes. Será bajo el siguiente cronograma:

Mañana

20: Ferro Carril Oeste vs. Flandria.

21: Sarmiento de Junín vs. Deportivo Riestra.

21.05: Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago.

21.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Agropecuario de Carlos Casares.

22: Mitre de Santiago del Estero vs. Almagro.

Sábado:

15.05: Quilmes vs. Estudiantes de San Luis.

15.30: All Boys vs. Instituto de Córdoba.

15.30: Villa Dálmine vs. Los Andes.

15.30: Brown de Adrogué vs. Brown de Puerto Madryn.

18: Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán.

Domingo:

17: Boca Unidos de Corrientes vs. Santamarina.

Lunes:

21.05: Aldosivi de Mar del Plata vs. Juventud Unida de Gualeguaychú.

Quedará libre Gimnasia de Jujuy.