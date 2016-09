El martes con Almagro

El próximo martes, Santamarina visitará a Almagro por la quinta fecha de la B Nacional.

El encuentro está programado para las 15.30 y será arbitrado por Carlos Córdoba. En la formación aurinegra faltará el zaguero Martín Aguirre, expulsado ayer. Después de presentarse en José Ingenieros, el siguiente cotejo del aurinegro será en Tandil, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

La programación de la quinta fecha:

Martes 20: Almagro vs. Santamarina (15.30), Brown de Adrogué vs. Gimnasia de Jujuy (15.30), Douglas Haig vs. Instituto (20.15) y Atlético Paraná vs. Chicago (21.05).

Miércoles 21: Estudiantes de San Luis vs. Chacarita (15.35), Brown de Puerto Madryn vs. Los Andes (15.30), Crucero del Norte vs. San Martín de Tucumán (16), All Boys vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (21), Ferro vs. Flandria (21.05), Villa Dálmine vs. Argentinos Juniors (21.05) y Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia (22).