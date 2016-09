El llanto de Del Potro, el tandilense que volvió con todo

Juan Martín Del Potro le dijo adiós a su sueño en el US Open al caer ante Stan Wawrinka. Pero anoche, en el transcurso del duelo, el tandilense perdía por dos sets a uno y el suizo sacaba 5-2 para llevarse el partido y meterse en semifinales.

En ese preciso momento, el público presente en el estadio Arthur Ashe comenzó a ovacionar al argentino cantando al unísono “Delpo, Delpo” haciéndose escuchar en los alrededores de Nueva York alrededor de la 1 de la mañana.

Parado “Delpo”, e inevitablemente Wawrinka también, el partido se detuvo por unos minutos. El tenista argentino volvió a sentir el cariño, admiración y el apoyo. Y quebró en llanto.

Luego declaró: “Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré lo que viví, fue mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me hicieron muy feliz y no me importa el resultado”, expresó aún emocionado.

“Lo que viví­ en este último punto es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por el cariño de la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador dijo otra cosa. Igualmente me llevo esa linda sensación, además del gran torneo que hice”, subrayó el tandilense de 27 años.

El tenista argentino además valoró: “la ovación fue en un país donde si no sos americano es muy difícil que la gente se conecte con un extranjero. No me gustó perder, pero el cariño del público vale mucho más que un triunfo o ganar un torneo”.

Del Potro, N°142 en el ranking de ATP volvió como un héroe al ruedo, tras un largo tiempo de recuperación de una lesión en su muñeca y de obtener una medalla de bronce después de derrotar al número 1 del mundo Novak Djokovic, a Rafael Nadal (N°5) y luchar en la final en un partidazo contra Andy Murray (campeón olímpico y N°2 del mundo).