El inicio de la segunda fase de la Unión Regional Deportiva tiene su programa

El torneo de fútbol de primera división organizado por la Unión Regional Deportiva iniciará mañana su segundo tramo, con el partido que sostendrán Independiente y Unicén en el estadio Agustín F. Berroeta. También habrá encuentros el sábado y el domingo.

También se programaron cotejos del fútbol menor e infantil. Este es el detalle:

Segunda fase



Mañana

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Unicén: 17 (6º), 18.30 (5º) y 20.30 (1º).

Sábado

Cancha de Excursionistas:

Excursionistas vs. Gimnasia: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Velense: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Domingo

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Santamarina: 14 (6º) y 15.30 (1º).

Zona A-Repechaje

Sábado

Cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Juventud Agraria: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Estadio Municipal de Ayacucho:

Sarmiento vs. Grupo: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Domingo

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Defensores de Ayacucho: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Alumni: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Zona B-Repechaje

Sábado

Cancha de La Movediza:

Deportivo Tandil vs. Ateneo Estrada: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Cancha de San Lorenzo:

San Lorenzo vs. Independiente Rojo: 13 (5º).

Cancha de Gimnasia:

San José vs. Ferrocarril Sud: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

Cancha de Juarense:

Juarense vs. Unión y Progreso: 12 (6º), 13.30 (5º) y 15.30 (1º).

FUTBOL INFANTIL

Zona Norte

Sábado

Cancha de La Movediza:

Deportivo Tandil vs. Sarmiento: 10.30 (10º).

Lunes

Estadio Municipal de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. Botafogo: 15.30 (10º) y 16.40 (9º).

Cancha de Defensores:

Defensores vs. Santamarina: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de San Lorenzo:

San Lorenzo vs. Juventud Agraria: 14 (9º).

Cancha de Excursionistas:

Unión y Progreso vs. Atlético Ayacucho: 11.30 (10º), 12.40 (9), 13.50 (8º) y 15.10 (7º).

Cancha de La Movediza:

Grupo vs. Unicén: 11 (10º), 12.10 (9º), 13.20 (8º) y 14.40 (7º).

Zona Sur

Lunes

Cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Independiente: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Gimnasia: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud Azul vs. Ferrocarril Sud: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Gimnasia:

San José vs. Velense: 13 (10º) y 14.10 (8º).

Cancha de Independiente:

Independiente Rojo vs. Juarense: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Excursionistas:

Excursionistas vs. Villa Aguirre: 16.30 (9º).

Postergados

Sábado

Cancha de Santamarina:

Santamarina vs. Botafogo: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Independiente:

Unión y Progreso vs. Defensores: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Velense:

Velense vs. Independiente: 13 (10º), 14.10 (8º) y 15.30 (7º).